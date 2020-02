Silvia Provvedi incinta, le ultime notizie sull’andamento della gravidanza. Chi è il padre del bambino? Dopo la storia d’amore con Fabrizio Corona è arrivato l’amore, quello vero. Il suo nuovo fidanzato è l’imprenditore Giorgio De Stefano conosciuto come Malefix. “Ho incontrato una persona che mi dà serenità, che mi ha rapito il cuore oltre ovviamente alle sue qualità estetiche è molto più profondo questo amore” racconta la mora delle Donatella, a Silvia Toffanin, nella recente intervista a Verissimo.

La mora de Le Donatella svela il sesso del bambino

Silvia Provvedi incinta ultime notizie al quinto mese di gravidanza – L’ex fidanzata di Fabrizio Corona parla del suo nuovo fidanzato Giorgio De Stefano e durante l’intervista a Verissimo svela il sesso del bambino. “Tra di noi c’è molta complicità mentale, solidarietà l’uno con l’altro. Non manca ad un appuntamento col ginecologo, è estremamente presente. E’ una persona molto introversa, riservata, non ci ostacoliamo, ci rispettiamo. Lui è il famoso Malefix che mi mandava aerei durante il Grande Fratello Vip. Ci stavamo conoscendo, non avevo occhi che per lui. Mi ha fatto ritrovare me stessa, mi ha ringiovanita. Mi ha donato il sole e non c’è niente di più bello di avere una bambina da una persona così”.

Silvia Provvedi gravidanza: nome, data del parto e fiori d’arancio

La Donatella Silvia Provvedi incinta del suo primo figlio, è al quinto mese di gravidanza. La data del parto è prevista per il mese di giugno. Sarà una bambina. La lista dei nomi vede in pole position quello di Benedetta. Dopo il parto, Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio si terrà a Modena, città natale della sposa.