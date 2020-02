Amici 2020 Gaia Gozzi fidanzato: "Sei arrivato carico di amore"

Amici 2020 – Chi è Gaia Gozzi? Ex concorrente di X Factor 10, nella squadra delle under donne capitanata da Fedez, la cantante sbarca nella scuola di Amici 2020. Classe 1997, Gaia è di origini italo-brasiliane, vive a Guastalla in provincia di Reggio Emilia. Gaia fidanzata o single? Fidanzata da più di 4 anni con Giorgio, al momento non ha nessuno che le fa battere il cuore.

Ama disegnare, viaggiare, fare sport, cantare, suonare e soprattutto mangiare! Il suo talento non passa inosservato e dopo l’ottimo percorso nel pomeridiano, l’allieva si guadagna la maglia verde del Serale. L’esordio inizia con il piede giusto.

Amici Serale 2020, Gaia Gozzi con Emma Marrone

La presentazione di Gaia Gozzi: “Caro serale finalmente ho il piacere di conoscerti, vorrei dirti tante cose ma mi limiterò a ringraziarti. Sei arrivato carico d’amore, lo stesso che vorrei trasmettere a chi mi ascolta, e per questo ti ringrazio. Non ho pretese, vorrei che il nostro rapporto fosse sano, di speranza e di fiducia”.

E nella prima puntata di ieri sera, venerdì 28 febbraio del Serale di Amici 2020 Gaia Gozzi duetta con Emma Marrone cantando ‘Stupida allegria’. Tra le due cantanti si instaura subito una grande sintonia. “Mi è piaciuta molto la performace” dice Stash. Ma le critiche di Loredana Bertè, molto attenta alle interpretazioni, sono state inevitabili: “Ti preoccupi di essere cool, invece dovresti essere più te stessa, butta via la maschera.

Comunque brava, potresti dare di più”. Gaia accetta con umiltà la critica e si acciuffa momentaneamente il primo posto in classifica. Alla fine di tutte le esibizioni non è più prima. Quello che conta, però, è conquistare la seconda serata del Serale. E lei ci l’ha fatta!