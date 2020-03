In esclusiva A Domenica Live Pasquale Laricchia presenta la figlia Stefania per la prima volta. Pasquale Laricchia, ex GF e GF VIP, Da Barbara D’Urso a Domenica Live risponde alle accuse della ex Victoria Pennington, che ha raccontato a Barbara D’Urso, di essere stata picchiata da Pasquale Laricchia all’epoca della loro storia. Secondo Pasquale Laricchia, le accuse sarebbero solo bugie dettate solo da un desiderio di vendetta. “Lei ha detto di avermi denunciato non lo ha mai fatto, non è vero. Non è mai stata alla Polizia, non sono mai stato convocato. Ho saputo in una trasmissione che aveva deciso di lasciarmi. Lei sperperava il denaro e le ho tolto il giocattolo.

“È andata in un negozio di abbigliamento, mi hanno chiamato a saldare un conto da 12mila euro. Ho dovuto fare lavori gratis per saldare. Lei amava la vita agiata. “Ha diffamato anche la Polizia di Stato dicendo che non le era stata data la possibilità di fare la denuncia. Spero che la denuncino, qualcuno deve punire questa bugiarda”. Barbara D’Urso chiede a Pasquale di portare le prove di quello che afferma in merito alla denuncia mai fatta. Passiamo a cose decisamente più belle.

A Domenica Live Pasquale Laricchia presenta la figlia Stefania per la prima volta in esclusiva da Barbara D’Urso (video)

Qui sotto possiamo vedere il video della presentazione in esclusiva a Domenica Live da Barbara D’Urso della figlia piccolina, Stefania, di Pasquale Laricchia e la compagna Loredana.

Parla Loreadana, la compagna di Pasquale

Passiamo a cose più piacevoli. della figlia di Pasquale, Stefania, avuta dalla compagna Loredana.”Stiamo insieme dal 2007, sono tredici anni, stiamo insieme da tanto tempo. Non voglio fare polemiche. Voglio portare la mia testimonianza, penso che una persona che sta con un uomo da tredici anni possa essere la prova, posso dire solo cose belle di Pasquale.

Ci siamo conosciuti in un momento particolare della mia vita, mio padre non stava bene. Abbiamo desiderato tantissimo questa bambina”. Pasquale ha mantenuto a lungo il segreto sull’esistenza della bambina. Barbara D’Urso gioca con la piccola in studio e si chiude così, tra sorrisi e abbracci.