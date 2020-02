Verissimo Pago cancella Sette anni, ma…

Verissimo Pago puntata di oggi 01 marzo 2020. Pago a Verissimo. Ultime notizie – La scorsa settimana abbiamo visto Serena Enardu ospite a Verissimo. Oggi lo studio di Verissimo era senza pubblico. Ospite di oggi è Pago. Il cantante parla della sua storia travagliata con Serena. Temptation Island ha tagliato le gambe a Pago. Una storia d’amore difficile da portare avanti se lui non riesce a scacciare i fantasmi del passato. Per il cantante è difficile realizzare tutto in breve tempo e sempre sotto i riflettori dei media. A quanto riferisce a Silvia Toffanin, la sua storia con l’attuale fidanzata, è iniziata il 31 gennaio 2020, con l’ingresso nella casa del GF di Serena.

“Ho deciso di risolvere i miei problemi. Però io mi prendo il mio tempo con lei”

Pago Verissimo

News – Pago a Verissimo – La cosa sembra essere reciproca. Entrambi hanno paura di commettere gli stessi errori. Pago continua a portare avanti la tesi: sì, andiamo avanti… con la storia nuova, però… i fantasmi restano! Quei fantasmi che ovviamente fanno parte della loro esperienza, negativa, ma esperienza. Entrambi hanno paura. E’ palese. E’ sotto gli occhi di tutti quello è successo, Pago ha preso una mazzata tremenda. Lei è tornata sui suoi passi, avendo capito quello che aveva perduto. Probabilmente per Pago ci vorrà del tempo. Quel tempo, che ancora oggi non riescono a trovare.

News – Lui chiede tempo, ma del matrimonio? Serena Enardu ha paura…

Ultime notizie, Verissimo Pago puntata di oggi – Lui prosegue…: “In questo momento il nostro rapporto è meraviglioso, il più bello da quando la conosco”. Serena però è palesemente preoccupata, specialmente quando parla in tv. Serena Enardu: “Tra una cosa e l’altra ci sono cose abbastanza delicate che secondo me hanno bisogno di tempo e di calmare gli animi di tutti.” Lui replica: “Devi vedere se ti dirò di sì a quel punto”. Lei è quasi certa che il matrimonio non si farà mai. Però va detto che in seguito la tranquillizza e che glielo chiederà senza telecamere… Forse. Serena, visto che è così innamorata, adesso dovrà aspettare e sudare le famose sette camicie.

News sul Grande Fratello Vip: chi vincerà?

Ultime notizie – Silvia Toffanin interrompe e: “Finito il Grande Fratello vip, tu con chi usciresti a cena?” Senza esitare: ” C’è qualcuno… parto da Paolo, a Clizia, Antonella, Paola, Antonio…” Silvia: Chi vince secondo te il Grande Fratello vip? Lui riflette qualche secondo: “Io spero Paolo devo esser sincero”.