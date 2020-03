Maria De Filippi Che Tempo che Fa

Maria De Filippi Che Tempo che Fa. Maria, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa, su Rai2 domenica 1 marzo 2020, ha svelato una notizia impressionante sul fratello. “Mio fratello mi ha detto ‘se entri in camera mia ti sparo’. Mi ha sparato con un fucile, una Diana 16, ho anche un buco in fronte, ma non mi è successo nulla” – racconta la moglie di Maurizio Costanzo, nello studio senza il pubblico. Per Maria il fratello, più grande di lei di sette anni, era un mito e voleva entrare nella sua stanza per rubargli i maglioni e stare con lui.

Maria De Filippi da Fabio Fazio

Che tempo che fa Maria De Filippi

Maria De Filippi da Fabio Fazio tra battute e doppi sensi

Entrata in studio senza pubblico Maria nota che non c’è più l’acquario. Fazio risponde: “No, non c’è. E siccome non ci siamo fatti mancare nulla, si è inceppato il meccanismo della scrivania, che oggi non è venuto su e quindi abbiamo dovuto rimediare. “Non dire certe cose perchè poi Luciana ti becca su queste frasi” scherza la De Filippi. Dal suo canto Fabio Fazio ha voluto fare a De Filippi una battuta su Maurizio Costanzo che la conduttrice ha particolarmente apprezzato: “Tu a C’è posta per te fai più movimento di Maurizio in tutta la vita”.

Che tempo che fa, Fabio Fazio su Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te

Maria De Filippi Che Tempo che Fa – Sul programma di Amici Maria racconta: “Il dietro le quinte di Amici è difficile e di Amici so tutto, mentre di C’è posta per te so solo quello che mi racconta uno dei protagonisti della storia”. E su Uomini e Donne, invece? – le chiede Fazio. “Devo dividere Gemma e Tina. Alcuni pensano che ci sia un copione, invece registro tre puntate in un pomeriggio e a volte prego Tina di non esagerare se no sono costretta a tagliare. Per non perdere tempo adotto questo metodo: le dico di abbassare il microfono, le togliamo la voce”.