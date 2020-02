Vittorio Sgarbi Live non è la D’urso

Vittorio Sgarbi Live non è la D’Urso – Dopo la lite verbale a suon di epiteti irripetibili e capre varie, avvenuto tra Sgarbi e Barbara D’Urso, domenica 23 febbraio 2020 nel corso dell’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso, fa seguito un video dello stesso. Vittorio Sgarbi ha realizzato unvideo in cui il critico d’arte ha annunciato provvedimenti legali nei confronti della conduttrice, Barabara D’Urso.

Non tarda ad arrivare la replica della padrona di che sembrerebbe che in accordo con Mediaset sembra essere fuori dai programmi tv. Non è chiaro però, se il provvedimento sia solo momentaneo.

Sgarbi fuori da Mediaset?

Vittorio Sgarbi Live non è la D’Urso – Queste le parole di Barabara D’Urso durante l’acceso diverbio: “Ciao Vittorio, esci di qua. Ti prego di non insultare e di andare via. Tu non vieni in diretta a raccontare i fatti tuoi nella mia trasmissione, non puoi dire parolacce. Non fai ridere. Chiedi scusa”.

Vittorio Sgarbi Live non è la D’urso

Live non è la D’Urso – Stando a quanto riporta il The Post Internazionale, “Sgarbi già nella serata di martedì 24 doveva essere presente a ‘Quarta Repubblica’ di Nicola Porro in onda martedì 24 febbraio e a ‘La Repubblica delle Donne‘ di Piero Chiambretti andato in onda ieri sera su Rete4. Tant’è che nel comunicato stampa, Vittorio Sgarbi non figurava come ospite.

Live non è la D’Urso – Detto ciò, Sempre su The Post, si legge che il critico sia amareggiato dalla scelta di un’azienda che lui stesso ha sempre difeso nel corso dei tanti dibattiti televisivi in cui è stato invitato. Nel frattempo verificheremo la news e attendiamo ulteriori sviluppi in tal senso.