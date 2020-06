Giulia Arena cellulite, l’ex Miss Italia risponde sulla ritenzione liquida

View this post on Instagram

Bene, adesso che ho attirato la vostra attenzione, leggete ciò che ho da dirvi: Guardate questa foto, guardatela con attenzione. Se siete bravi troverete un po’ di ritenzione idrica, due segni di cellulite, i graffi degli scogli e qualche smagliatura nascosta sapientemente dall’ombra. Nel frattempo, con tutta probabilità, la vostra mente avrà già etichettato questo scatto come troppo volgare, o troppo malizioso. Una buona parte di voi avrà alzato le spalle dicendo “vabbè, ma è ritoccata”. La restante parte invece non starà neppure leggendo questo post. Troppo lungo e articolato per i loro gusti. Adesso: vi prego, pensatate ciò che volete, traete liberamente le vostre conclusioni o le vostre simpatie o antipatie nei miei confronti, ma non permettetevi mai, MAI, di giudicare o sentenziare su qualcuno. Internet ha messo nelle mani di tutti un potere ed una libertà incredibili, ma Nessuno ha il diritto di scegliere se tu sia troppo magro, o troppo grasso. Nessuno ha il diritto di sentenziare sulla tua cellulite, sul tuo seno poco prosperoso, sul tuo naso, sui tuoi gomiti, sul tuo accento. Nessuno ha il diritto di farti sentire inadeguato o di privarti della libertà di pubblicare una foto, un video, un ritratto, di ciò che liberamente ti senti di essere. Ecco, chiunque tu sia, qualsiasi sia il motivo per cui sei finito sul mio profilo, ricorda: sentiti libero di pensare ciò che vuoi, ma non sentirti in diritto di giudicare. E tu che invece troppe volte ti sei sentita giudicata, tu che almeno una volta hai pensato “questa foto mi piace, ma meglio non pubblicarla, si vede un po’ troppo la pancia…” ricorda che la vera #forza di noi donne, è la #Libertà , in tutte le sue forme, in tutte le sue taglie.