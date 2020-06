Dopo la prima foto postata sui social arriva l’intervista di coppia per la tronista e il vocalist, ma Sammy e Giovanna Abate stanno insieme?

Sammy Hassan e Giovanna Abate liberi di vivere la loro storia d’amore senza telecamere e senza opinionisti. Ancora nel turbinio di emozioni dopo la scelta, i due inseparabili ormai rilasciano un’intervista al magazine del daiting che li ha fatti incontrare” Uomini e Donne”. Ma Sammy e Giovanna Abate stanno insieme per davvero?

Come riportato dal magazine di Uomini e Donne vediamo le risposte di Giovanna: “È tutto surreale, ma incredibilmente bello. Poterci vivere senza telecamere, riavvicinarci, tornare a sentire i nostri odori è quello che speravo. Volevo essere io a fargli uno scherzo e invece mì ha spiazzata come sempre. Se non fosse tornato dentro con un mazzo di fîori l’avrei inseguito fuori dagli studi per insultarlo…. Un “no” non lo avrei accettato”.

Sammy Hassan confessa le sue paure, Giovanna le sue certezze

Sammy e Giovanna Abate stanno insieme davvero ?

Sammy Hassan confessa di aver temuto la sera prima della scelta e dichiara addirittura di non essere riuscito a dormire. Il vocalist ora al settimo cielo per la sua favola appena iniziata confessa: “Mi sento svuotato da un grande peso, ma soprattutto felice. La giornata della scelta è stata intensa e piena di emozioni. La notte prima non ero riuscito a dormire. Dentro di me sapevo di essere la scelta: io e Giovanna abbiamo fatto un percorso dentro il percorso stesso. L’interruzione del trono ci ha fatto conoscere sotto un altro aspetto, anche con i problemi legati alla vita quotidiana”.

Sammy: “Non so quello che sarà del nostro futuro”

“Non so quello che sarà del nostro futuro, ma ho la consapevolezza di star provando qualcosa di molto bello. Appena abbiamo finito la nostra ultima esterna ho detto alla redazione che, nel caso in cui fossi stato scelto, avrei voluto organizzarle uno scherzo. Era il giusto epilogo al nostro percorso: farla infuriare per poi chiudere tutto con uno dei nostri sorrisi”.

Giovanna e Sammy la favola continua?

Quant’amore nell’aria si respira nel vedere Giovanna e Sammy insieme, un epilogo il loro degno di una favola ma come in ogni favola che si rispetti l’antagonista è sempre presente ed anche qui non poteva di certo mancare. Come tutti sappiamo con il distanziamento sociale è entrato nella cerchia dei corteggiatori lui, Alchimista, come lo chiama Giovanna.

Giovanna e il contentino a Davide Basolo

Sino alla fine tra Davide Basolo, questo il vero nome dell’Alchimista, e Sammy è stata guerra per conquistare il cuore della tronista romana. Oggi Giovanna riserva per il suo ex corteggiatore parole affettuose e dice: “Davide è uscito dallo studio da gran signore, così come si era presentato fin dall’inizio. Non è stato facile per me fargli quel discorso e so che da parte sua non è stato piacevole neppure per lui sentirsi dire che il mio cuore andava dall’altra parte”.

Curiosando su Instagram, quello che emerge ci ha lasciati perplessi. Mentre la tronista pubblica spesso le geste della coppia, cosa carina nei confronti di coloro che seguono il dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Sammy Hassan dal giorno della scelta, ad oggi 13 giugno 2020, non ha mai postato una sola foto che ritrae la coppia insieme. La cosa desta molti, ma molti sospetti, e non solo sulla veridicità della coppia… indagheremo.