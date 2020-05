Deianira Marzano, su Giulia De Lellis e Andrea Damante precisa: “E’ tutto falso”

La nota influencer, Deianara Marzano, negli ultimi giorni è stata letteralmente sommersa di messaggi anonimi, sulla falsità della reunion dei Damellis. L’influencer, tuona sul social Instagram: “Riguardo agli screen che mi state inviando. Per me è tutto falso e inventato…Gossip sì, ma la cattiveria non va assolutamente bene. Non diamo visibilità a pazzi che inventano assolutamente cose assurde e cattiverie per visibilità”.

Questo l’exploit di Deianira Marzano, dedicato a tutti coloro che in questi le avevano inviato messaggi e screenshot per provare la falsità dell’unione fra il bel Dj e la nota influencer Giulia De Lellis.

Deianira Marzano: “Da quello che ho visto di lei tutto si può dire”

La Marzano, dopo aver screditato il più possibile, le cattiverie sulla coppia decide di spezzare una lancia in loro favore, considerando anche che Giulia sembrerebbe pronta a convolare a nozze con il bel Dj, e scrive: “Da quello che ho visto di lei tutto si può dire tranne che non sia una brava ragazza. E’ forse confusa però non diamo davvero adito alla gente di dire cose cattive”.

Deianira Marzano

Chissà, se, dopo il mutuo soccorso Deianira Marzano, i Giulietta e Romeo 2.0 Giulia De Lellis e Damante, potranno vivere il loro amore in pace o saranno ancora oggetto di gossip che vogliono la verità?