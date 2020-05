L’influecer Giulia De Lellis e Andrea Damante, pronti a convolare a nozze

Giulia De Lellis e Andrea Damante matrimonio in primavera, pronti a convolare a nozze. Una storia d’amore degna di un film quella tra Giulia De Lellis e Andrea che si sono conosciuti sotto i riflettori di Uomini e Donne, ma che hanno continuato a catturare l’attenzione del pubblico. La coppia era scoppiata a causa dei tradimenti di lui, oggetto anche del libro dell’influencer “Le corna stanno bene su tutto”.

Entrambi hanno avuto altre storie, ma l’amore vero torna sempre a bussare e così, complice il lockdown, i due si sono riavvicinati. Giulia ha perdonato Andrea e come nei migliori film d’amore, oggi sono tornati assieme.

L’influencer non si è mai pentita del libro scritto, nonostante dopo il suo ritorno con il dj, sia stata un po’ criticata. La fidanzata di Damante ha infatti dichiarato: “Lo riscriverei. Ha fatto bene a me e anche a tanti di voi; è uscito quando ormai mi era passata, circa un anno dopo, ma rivivere tutto mi ha fatto comunque bene”.

Giulia non ha mai celato il suo desiderio di diventare mamma, ed ora che il dj, sembra essere maturato, aver fatto ammenda ed aver ottenuto il perdono dalla sua amata, non c’è più niente che possa fermarli, manca solo un’ultima tappa.

Per una favola d’amore come la loro iniziata con “C’era una volta negli studi di Canale 5….” ci vuole un vissero felici e contenti, degno della loro storia. I due sono pronti a condividere la vita insieme d’ora in poi, pronunceranno il loro “si” più importante, nella primavera del 2021, condividendo la loro gioia con parenti e amici.