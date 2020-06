Raimondo Todaro messaggio d’amore a Francesca Tocca

Gossip, il ballerino di Ballando con le Stelle Raimondo Todaro dedica un post romantico a Francesca Tocca per l’anniversario di matrimonio. La storia d’amore tra Raimondo Todaro, storico ballerino di Ballando con le Stelle e Francesca Tocca, ballerina di Amici, sembrava la storia più bella del mondo. Tuttavia non tutte le favole moderne hanno un lieto fine. Questo è proprio quello che è accaduto ai due danzatori.

Sei anni fa Raimondo Todaro si sposò con Francesca Tocca, dal loro grande amore nacque la bellissima Jasmine. Ma la coppia si lascia poco dopo. Tra i due è rimasto vivo un profondo affetto che continuano a coltivare soprattutto per il bene della bimba, eppure sembra che Raimondo provi ancora per Francesca qualcosa che va oltre la semplice stima.

Il gossip di Francesca Tocca e Raimondo, 6 anni fa il matrimonio: lui la ricorda così…

Raimondo Todaro messaggio d’amore a Francesca Tocca

Oggi, 1 giugno, in occasione del suo anniversario di matrimonio con Francesca, Raimondo ha dedicato all’ex moglie un lungo e inaspettato post Instagram che ha sciolto il cuore di tutti i lettori. Con queste parole Todaro descrive la sua storia con Francesca Tocca.

“L’amore è strano, delle volte rimane ma prende un’altra forma“

“Ci eravamo promessi amore eterno”, ricorda il ballerino. “Credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti. L’amore è strano, delle volte rimane ma prende un’altra forma e penso che sia quello che è successo. Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto”.

Un velo di tristezza trapela dalle parole di Todaro. Ma forse, leggendo il resto, anche un po’ di nostalgia.

Raimondo Todaro a Francesca Tocca: “gli anni più belli della mia vita”

Tutti hanno immaginato che l’amore di Raimondo per Francesca non si sia mai spento del tutto. Tutti ricordano infatti le stories che il danzatore ha postato mentre guardava in TV l’ex moglie ad Amici Speciali. Già sa allora si era pensato a un possibile ritorno di fiamma. Oggi, dalle parole di Raimondo Todaro sembra che egli la ami ancora alla follia.

Todaro a Tocca: “Auguro a Francy di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità…”

“Grazie per avermi regalato gli anni più belli della mia vita”, scrive lui a Francesca Tocca e poi: “Auguro a Francy di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità perché è una persona speciale, buona, leale e pura”.

Lo storico maestro di Ballando con le Stelle, tra l’ammirazione dei fan, conclude: “Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione […] Viva l’amore sempre”. Solo il tempo cancella le ferite… Francesca e Raimondo l’amore si spento per sempre, oppure da qualche parte recondita c’è ancora un barlume di speranza?