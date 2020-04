La ballerina di Amici Francesca Tocca risorge la storia con Valentin continua su Instagram

Francesca Tocca e Valentin le ultime notizie. Dopo il gossip delle ultime settimane, rompe il silenzio sui social Francesca Tocca che dopo giorni di assenza, comprese le festività pasquali, risorge su Instagram. La ballerina di Amici ultimamente è stata vittima di molti rumors per via della sua storia con Valentin, torna a dar voce ai suoi pensieri e posta una foto che la ritrae a testa bassa.

Moltissimi i commenti dei suoi fan che interpretano la posizione e lo sguardo come una sensazione di tristezza. “Così la foto sembra trasmettere tristezza. Ti alzerai più forte di prima perché sei una professionista grandiosa, oltre che bella“, “Sei bellissima e bravissima non dimenticarlo mai!” scrivono i followers.

Messaggi cifrati tra Valentin e la Tocca. I fan di Francesca scrivono: “I momenti bui passano l’essenza resta e tu hai un grande cuore. Forza!“.

Francesca Tocca e Valentin

I fan non hanno nessuna intenzione di perdere di vista Francesca Tocca e sono molto attenti ad ogni dettaglio di questa specie di soap opera a distanza. “Forza Francesca, sei una brava mamma, un’artista di grandissimo livello. I momenti bui passano l’essenza resta e tu hai un grande cuore. Forza!”.

Moltissimi sono i commenti che infondono coraggio e vogliono dimostrare affetto e supporto alla Tocca che dopo giorni di silenzio decide di aggiornare i suoi fan e pubblica una foto su Instagram.

Francesca, forse, vuole manifestare il suo stato d’animo in questo momento molto difficile per lei. Non manca chi si lancia in consigli, anche personali, e scrive: “Pensa alla creazione della cosa più bella della tua vita, tua figlia. Per amore suo, cercate tu e Raimondo, se potete, di risolvere i vostri problemi sentimentali. Scusa se mi sono permesso di scrivere come la penso. Sei una bravissima ballerina“.

Botta e risposta: Francesca “triste” e Valentin: “Non sarò perfetto… ma chi se ne frega”

Dopo poco il post della Tocca, arriva quello di Valentin. Coincidenza o risposta alla ballerina? L’ex di Amici, infatti, poco dopo la pubblicazione della foto “triste” di lei pubblica una sua foto e scrive: “Non sarò perfetto…. ma chi ne frega!”.

Impazzano i commenti dei follower: “Si che sei perfetto”, “Se non sei perfetto tu!!!!!”, “A noi piaci così”, “nessuno è perfetto e siamo tutti imperfetti!!!! La perfezione non esiste in questa vita!!!” . A questo punto la domanda sorge spontanea. Valentin per chi non sei perfetto?