Il rebus,Todaro Tocca Valentin. Raimondo Todaro e la moglie Francesca Tocca si sono lasciati? Il matrimonio è davvero finito? Raimondo Todaro e la moglie Francesca Tocca non hanno superato la crisi? Sembrerebbe giunto al termine il matrimonio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Molti sono i rumors ultimamente sulla coppia che neanche nel giorno di Pasqua si è pronunciata sui social. Il settimanale DiPiù, attraverso dichiarazioni di fonti molto vicine alla coppia, ha annunciato una notizia che ha scatenato il gossip. “Ormai hanno preso strade diverse ed hanno deciso di andare ad abitare in case separate” ha dichiarato la fonte segreta al settimanale.

Gossip news: Todaro Tocca Valentin, cosa è successo?

Raimondo Todaro e Francesca Tocca non hanno superato la crisi? Tutto sarebbe iniziato lo scorso ottobre, ma la rottura vera e propria Tocca Todaro sarebbe arrivata a dicembre, quando il ballerino di Ballando con le stelle avrebbe lasciato la casa coniugale. “Alla fine di dicembre, nonostante il tentativo di salvare il matrimonio pensando alla loro bambina, sono arrivati alla rottura. All’inizio, almeno da parte di Todaro c’era la volontà di riaggiustare le cose, ma poi non è stato possibile e lui se ne è andato da casa” sono le parole della fonte anonima.

Sempre la fonte di Dipiù, sottolinea che ad oggi lo stato d’animo di Todaro non è dei migliori. Il volto di Ballando con le stelle si sentirebbe, difatti, molto amareggiato per la rottura.

Ultime notizie News, Todaro Tocca Valentin: il rebus dopo Amici 2020.

La Tocca è legata da anni a Raimondo Todaro, suo marito, nonché padre della loro prima e unica figlia Jasmine, che sembra aver lasciato la casa coniugale lo scorso dicembre. Ancora però non si riesce a far luce su cosa sia successo fra Valentin e Francesca Tocca. I due ballerini sono finiti, da mesi, nel mirino del gossip per il flirt vero o presunto nato ad Amici 2020. La coppia Todaro -Tocca è davvero scoppiata? E chi può dirlo? Solo il tempo, con le dichiarazioni dei diretti interessati.