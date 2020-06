Cristina Buccino news: addio al Grande Fratello Vip 5: “Sogno la conduzione!”

Cristina Buccino news – Il gossip sul Grande Fratello Vip e Iannone. L’influencer dopo la partecipazione al reality show Isola dei Famosi, disastrosa per lei a causa della sua allergia ai mosquitos, aveva dichiarato di non voler più fare televisione e di dedicarsi esclusivamente ai social ed all’imprenditoria. La Buccino, classe 1985 e influencer di successo torna a parlare di se. Nelle ultime settimane nuovamente al centro del gossip per i suoi presunti filrt, ultimo quello con Andrea Iannone (in quarantena) rilascia un ‘intervista a Superguidatv dove parla dei suoi impegni e progetti futuri.

Cristina Buccino prima Grande Fratello Vip poi la conduzione de Le Iene?

Cristina Buccino insieme alle sorelle Maria Teresa e Donatella lancia la MCDBL una linea nata da una passione irrefrenabile delle tre sorelle verso l’estetica e la bellezza. In merito a questa impresa intrapresa con le sorelle, Cristina dichiara: “E’ sempre stato un nostro sogno creare una linea di Beauty. Nella nostra vita professionale e nella nostra esperienza quotidiana di donne, abbiamo sempre usato tantissime creme di bellezza e testato molti prodotti”.

Cristina e la sorella Maria Teresa nella lista dei futuri concorrenti della quinta edizione del GF VIP

Cristina Buccino news – Sono molte le indiscrezioni che al momento inseriscono Cristina e la sorella Maria Teresa nella lista dei futuri concorrenti della quinta edizione del GF VIP. L’influencer rivela che già in passato era stata contattata dalla produzione del GF ma ahimè non poté accettare a causa di impegni precedentemente presi.

“Attualmente non è arrivata nessuna richiesta ufficiale”

Su questa edizione Cristina dichiara: “Attualmente non è arrivata nessuna richiesta ufficiale alla mia manager. Ogni anno escono nomi di potenziali inquilini della casa più chiacchierata d’Italia e più volte è stato fatto anche il mio nome. La verità è che sono molto concentrata sulla mia nuova azienda alla quale vorrei dare la priorità assoluta”.

Dopo il Grande Fratello Vip 5 Cristina Buccino alla conduzione di “Colorado”?

Cristina Buccino dichiara di non aver nessuna intenzione di seguire l’esempio di alcune sue colleghe influencer scrivendo un libro sulle sue relazioni nè tanto meno di inseguire la politica come altri personaggi televisivi.

La Buccino svela invece di sognare la conduzione di un programma televisivo e dice: “Il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di condurre un programma come “Colorado” o le “Iene”.