Detto Fatto: Bianca Guaccero ultime notizie sul gossip Valentin e Francesca Tocca

Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto, ha voluto dire la sua sul flirt tra Valentin e Francesca Tocca. Grande amica di Raimondo Todaro, marito attuale, o meglio ex, della ballerina professionista di Amici, ha voluto esprimere il suo giudizio sulla storia d’amore, vera o presunta, nata tra i ballerini, durante l’ultima edizione del programma di Amici condotto da Maria De Filippi. “Te lo dico con molta onestà: non conoscevo tutti questi retroscena” è la premessa della Guaccero che rompe il silenzio e torna a parlare della vicenda che ancora oggi fa scatenare il gossip.

Queste sono state le parole della Guaccero: “L’unica cosa che mi sento di dire è che bisogna avere la giusta protezione per questa storia. La conduttrice di Detto Fatto, si sfoga e dice come la pensa sulla vicenda di gossip che impazza sui social e che vede protagonisti Alenxadru Valentin, ballerino di Amici 2020 e Francesca Tocca. “Valentin non doveva mettere in piazza le dinamiche che conoscevano solo i diretti interessati. Io avrei evitato di scrivere: mi ha scritto prima lei!.”

La Guaccero conclude le sue dichiarazioni con una frase ad effetto. “Su un rapporto di coppia nessuno può giudicare!! Tra moglie e marito non si metta il dito! Ma intanto i pettegolezzi non si placano. E’ davvero finita la storia d’amore tra Francesca e Raimondo? Valentin e la Tocca stanno insieme? Nel frattempo l’ex allievo di Amici 2020 continua a pubblicare sul suo profilo Instagram foto che nelle didascalie contengono frasi che fanno tanto “rumore”.