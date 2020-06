Antonio Zequila sulla ex Tagli e poi risponde alla lettera della mamma che vuole cacciarlo di casa

Gossip – Alcune settimane fà il settimanale DiPiù ha pubblicato la lettera che la mamma di Antonio Zequila ha scritto al figlio. La donna nella lettera esprimeva il desiderio di vedere accanto al figlio una donna con la quale magari metter su famiglia. Sempre nella lettera la mamma di Zequila allude anche ad un possibile ritorno di fiamma fra il figlio e la sua ex Simona Tagli.

La risposta dell’ex Grande Fratello Vip non ha tardato ad arrivare. Zequila, sempre tramite DiPiù risponde alla mamma e rivela al giornale: “Cara mamma, non voglio sposarmi e non puoi cacciarmi di casa sei tu la donna più importante per me…”.

Zequila e Tagli: “Dopo tante delusioni sentimentali…”

Gossip – L’ex gieffino sempre nello sfogo di risposta dichiara di essere felice solo accanto alla mamma affermando: “Dopo tante delusioni sentimentali, come quelle con Simona Tagli e la mia fidanzata, solo con te riesco a essere sereno…”.

Nel suo lunghissimo sfogo l’ex gieffino riferendosi al ritorno di fiamma, insinuato dalla mamma, con Simona Tagli ha dichiarato: “Forse quando hai deciso di scrivermi non avevi ancora letto la lettera di Simona in cui mi mi ha addirittura dato del bugiardo e dell’invidioso…”.

“Non potrà mai esserci niente’altro…”

Zequila ha poi continuato sempre riferendosi alla Tagli: “Non potrà mai esserci niente’altro con Simona Tagli e vorrei pure smetterne di parlarne…”. Sembrerebbe proprio che Zequila abbia fatto la sua scelta di vita volendo restare accanto alla mamma e rinunciando a farsi una famiglia tutta sua, ma nella vita mai dire mai.