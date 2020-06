Miriana Trevisan sulla rottura tra Pago e Serena Enardu

Ancora al centro dei gossip Pago e Serena Enardu per la loro rottura, a parlare adesso è l’ex moglie del cantante Miriana Trevisan

Gossip news – La rottura fra il cantante Pago e l’ex tronista Serena Enardu sembra proprio destinata a restare nell’occhio del ciclone del gossip. Fra i vari botta e risposta dei diretti interessati sui social, l’intervento della sorella della Enardu, Elga, prima e poi l’intervento dell’ex tentatore Alessandro Graziani, con il quale secondo il cantante la Enardu avrebbe avuto una relazione segreta, non poteva mancare il parere dell’ex moglie del cantante, Miriana Trevisan.

Miriana e Pago sono stati sposati dal 2003 al 2013 e dalla loro unione è nato un figlio Nicola. La Trevisan che inizialmente aveva deciso di non dire nulla sulla rottura del suo ex marito e della Enardu, decide oggi di dire la sua.

Miriana Trevisan dice la sua sulla rottura fra l'ex marito Pago e Serena Enardu. Miriana sulla fine della relazione tra Pago e Serena dichiara: "Quando c'è un momento delicato come il perdono occorre una cosa essenziale: la verità. Se non c'è stata sincerità da parte di Serena, probabilmente le fondamenta non erano ben salde. Forse Pago ha elaborato tutto questo".

La Trevisan ha poi commentato lo stato d’animo del suo ex a parer suo molto sereno, queste le parole: “E’ sereno. Lo vedo tranquillo rispetto a quando era sofferente. Se ha messo la parola fine alla storia con la Enardu? Non lo so. L’ho visto ieri e l’altro ieri perché è venuto a prendere Nicola e l’ha portato in Sardegna… Lo vedo un po’ innervosito ma molto sereno e rilassato rispetto a come lo avevo visto dopo Temptation Island, questa volta è diverso”.

Parole quelle dichiarate della Trevisan che portano a pensare che la rottura fra Pago e la Enardu possa essere definitiva.