Diana Del Bufalo Instagram addio?Stressata cancella l'account su IG

Diana Del Bufalo rimuove il suo profilo Instagram da oltre un milione di followers

Gossip – Diana Del Bufalo cancella il suo profilo Instagram da oltre un milione di follower. Addio fan? Ad oggi se si ricerca l’attrice su Instragram appare il messaggio: “Account rimosso”. Una decisione questa forte ma di certo non inaspettata visti i continui attacchi di cui la stessa era vittima sui social. Già durante la quarantena nei confronti della Del Bufalo erano state mosse accuse forti da parte degli haters che l’accusavano di ostentare la sua ricchezza in un momento così drammatico per molte persone a causa del Covid-19.

Accuse queste che all’inizio hanno scatenato una guerra fatta di botta e risposta fra l’attrice è gli haters.

Diana Del Bufalo prende male le accuse su IG

Diana Del Bufalo Instagram

Gossip – La prima reazione della Del Bufalo agli haters è stata un lungo sfogo sul social nel quale l’attrice tuonava: “Voi non sapete niente della mia vita. Non sapete se faccio beneficenza o se non la faccio. Non sapete se sono altruista o se sono una stron*a egoista. Non sapete niente!”. All’ennesimo attacco sui social, a seguito di una sfarzosa cena con la mamma, l’attrice è esplosa condannandosi da sola e dichiarando: “Avete stufato di sparare a zero su chi non conoscete. Giudiconi nullafacenti. Voi che fate per il prossimo? e persone in questione si crogiolano nella loro mediocrità perché hanno la convinzione che il loro livello sia proprio quello lì…”.

Ogni azione comporta una reazione. Le parole forti della Del Bufalo appena riportate l’hanno condannata ad ulteriori critiche costringendola poi al gesto estremo della cancellazione dell’account.

Diana Del Bufalo Instagram addio?

Gossip – Al centro della polemica la Del Bufalo ha preferito abbandonare la nave cancellando il suo profilo Instagram e chiudendo i ponti con il mondo dei social. Una scelta molto forte quella presa dalla Del Bufalo che prima di chiudere con il mondo del web lascia però un messaggio d’addio.

Diana Del Bufalo dichiara: “Invece di rimboccarsi le maniche per rendere la loro vita migliore, preferiscono lamentarsi del loro salario misero, della loro vita noiosa e criticano una persona che si è fatta la sua fortuna da sola perché li fa sentire meglio. Beh, che vi devo dire? State sbagliando tutto. Addio”.

Che fine ha fatto Diana Del Bufalo?

Le ultime notizie della Del Bufalo arrivano proprio dal suo profilo dove poco prima di rimuoverlo pubblicava una stories in risposta ad un suo follower il quale le chiedeva di prendere posizione su alcuni argomenti di attualità. A questa provocazione, la Del Bufalo, aveva risposto a tono dichiarando: “Ho il dovere di fare quello che cavolo mi pare, è chiaro a tutti?”.

Dopo queste parole è letteralmente sparita. Non si hanno indizi su cosa sia accaduto in seguito nemmeno sugli account dei suoi amici più stretti da Andrea Dianetti a Cristiano Caccamo.