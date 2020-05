Sossio Aruta esausto dei vari rumors, gossip e pettegolezzi che stanno uscendo fuori decide di alzare la voce

GFVIP News – Sossio Aruta l’ex Grande Fratello VIP e ex cavaliere di Uomini e Donne è riuscito a farsi amar dentro e fuori la Casa del GF. L’unico a non apprezzare e a non stringere un bel rapporto con lui è stato il suo ex coinquilino Zequila. Sossio terminata l’esperienza nel reality è tornato a casa e ha ricominciato a prendersi cura della sua famiglia con Ursula Bennardo e la figlia piccola Bianca. Sempre molto presente sui social, Aruta pubblica una sfogo molto duro.

L’ex Grande Fratello durante l’intervista per il settimanale Gente ha raccontato come sta affrontando il lockdown dal punto di vista economico e famigliare.

Sossio, parole dure contro gli haters del web

L’ex Grande Fratello Sossio Aruta tuona: “Ignoranti e miserabili”

Sossio dichiara di lavorare presso un supermercato al momento. Gli haters lo attaccano proprio a causa dell’intervista rilasciata a Gente dalla quale hanno ricavato delle fake news.

Aruta infasidito dalle accuse ricevute, pubblica un video sul suo profilo Instagram contro chi lo accusa e dice:”QUESTO E’ IL MONDO DEL WEB , GENTE CHE SI NASCONDE DIETRO UNA TASTIERA, E IGNORANTI E MISERABILI CHE SPECULANO SULLA VITA DELLE PERSONE GESTENDO PAGINE WEB CHE DOVREBBERO ESSERE BLOCCATE….SIETE DEGLI SFIGATI…..IO STO BENE E VEGETO….ALLA FACCIA VOSTRA …..BUONA VITA MASSA DI SFIGATIIII E DEPRESSI……“.

Aruta conclude dichiarando di voler prendere provvedimenti contro queste persone.

GFVIP, Aruta si sfoga per gli attacchi degli haters e sul web la notizia impazza

GFVIP News: Dopo lo sfogo di Sossio Aruta, la notizia diventa virale e rimbalza da un social all’altro. Sul profilo Instagram dell’ex gieffino i commenti al post si susseguono a centinaia: “Sossio hai ragione il giornale esagera per fare pubblicità e vendere giornali.. Ma un consiglio fregatene de tutti”.

“Tu e ursula siete persone fantastiche si vede, avete creato una stupenda famiglia complimenti, non dare retta a nessuno andate avanti così. Vi auguro il bene in famiglia che è la cosa più bella del mondo, tanta felicità a voi ciao Sossio e Ursula e baci ai vostri bimbi..” e ancora:” Bravo Sossio hai perfettamente ragione. Chi semina vento raccoglie tempesta. Il rispetto prima di tutto, Grande Lion king!!!”, “Bravo Sossio …DENUNCIA”.