Ultime notizie dalla showgirl Simona Tagli che conferma il flirt tra Antonio Zequila e Adriana Volpe. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 abbiamo assistito più volte alla lite tra i due coinquilini che hanno molto fatto parlare in questa quarta edizione del reality show più longevo della televisione italiana. Il motivo alla base della querelle è il presunto flirt, sempre negato dalla Volpe, che ci sarebbe stato tra i due quando erano entrambi molto giovani e agli inizi delle loro rispettive carriere.

Ultime notizie gossip da Simona Tagli ex compagna di Antonio Zequila è tornata sull’argomento attraverso un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù in edicola. La showgirl si è scagliata contro l’ex conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia e ha confessato che in realtà il flirt all’epoca c’è stato. Simona Tagli e Zequila hanno avuto una storia durata sette anni e oggi la showgirl non capisce il motivo che spinge la Volpe a continuare a negare il flirt con Zequila.

“Io so tutto. In quel periodo io ero la ragazza di Antonio. Antonio non mi ha mai mentito, è un uomo sincero. Lui mi raccontò che con Adriana si erano conosciuti all’inizio delle rispettive carriere. Passarono un pomeriggio insieme, lei gli diede il suo composit e si salutarono. Ero gelosa di lei. Tra loro ci fu davvero del tenero“.