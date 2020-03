Grande Fratello Vip, Patrick Ray Pugliese viene a sapere da Sossio Aruta le bugie di Antonio Zequila

Grande Fratello news ultim’ora – Ultime Notizie dalla Casa del GFVIP. Al “Grande Fratello Vip” è scontro tra Patrick Ray Pugliese e Antonio Zequila. Patrick è ormai sul piede di guerra con Antonio Zequila, e le sue bugie hanno le gambe sempre più corte. E questo Zequila non l’ha capito ancora. Ormai nella casa gli inquilini del Reality Show sanno tutti come interpreta il gioco Zequila. L’attore passa più tempo da solo che in compagnia dei suoi antagonisti e sembra non reggere il confronto, se non con se stesso.

Antonio Zequila è rimasto molto male perchè Patrick Ray Pugliese lo ha mandato in nomination… lui continua con la sua strategia, ma le bugie hanno le gambe corte, specialmente nella Casa

Grande Fratello Vip – Anche la sua ultima alleata Licia Nunez ha capito che è meglio togliere le tende e stare con l’alleanza del pilastro del GFVIP, Patrick Ray Pugliese. La nomination ha tagliato le gambe a Zequila che sta andando fuori desta. A due settimane dalla finale l’attore le tenta tutte per salvarsi al tele-voto. Ormai non riesce a gestire più il reality. E anche oggi, dopo la pace fittizia con Sossio Aruta…. ne fa un’altra delle sue, e rimane sempre più isolato.

