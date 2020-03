Pechino Express 2020 anticipazioni 4^ puntata: ecco di cosa si tratta

Pechino Express 2020 News e Anticipazioni della quarta puntata di questa sera. Pechino Express, news e anticipazioni in onda stasera 3 marzo 2020, alle 21.20 su Rai2 la quarta puntata di Pechino Express. Al timone, sempre Costantino della Gherardesca.

News, le coppie ancora in gara

Sono 7 le coppie in gara per aggiudicarsi la vittoria dell’ottava edizione di Pechino Express. Dopo l’eliminazione di padre e figlia, dei palermitani e dei guaglioni, vediamo le coppie rimaste: Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello). I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi). La coppia più scorretta, Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay). I Sopravvissuti (Gennaro Lillio e Vera Gemma). I Gemelli barbuti, Gli Inseparabili (Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori). I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). E infine Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni).

Cosa succederà nella quarta puntata di oggi?

Quarta puntata di stasera 3 marzo: il tragitto

Ultima puntata in Thailandia per l’adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, che vede la capitale Bangkok protagonista indiscussa della gara di questa settimana. A metà percorso, al primo traguardo, due coppie si qualificheranno per la prova immunità. La coppia che vincerà, proseguirà il viaggio in Cina.

Meta finale di questa puntata è il tempio di Wat Benchamabophit, un tempio dove Costantino Della Gherardesca annuncerà la classifica finale. Due coppie saranno a rischio eliminazione e la loro permanenza sarà decretata dalla coppia prima in classifica. La famosa busta nera, rivelerà se questa sia una puntata eliminatoria o meno.