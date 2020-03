La Wolf dalla paura attacca la coinquilina della Casa del Grande Fratello Vip

Ultime Notizie Gossip dal GF VIP – Grande Fratello Gossip di oggi 11 marzo 2020 – Inutile nascondersi dietro un filo di cotone. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ci sono coinquiline intente a corteggiare il bel modello Andrea Denver. In pole position e pretendenti al titolo, troviamo come candidata in prima posizione, Asia Valente. Seguita in seconda posizione, a pochi metri di distanza, la modella Sara Soldati. Nei vertici bassi della classifica, troviamo donne già impegnate ma che un pensiero ce lo farebbero volentieri: Antonella Elia e Adriana Volpe. Anche se con quest’ultima, il modello ha più volte dichiarato che il fisico della Volpe gli piace assai… mica è fesso. Ma andiamo a leggere cosa ha detto la fidanzata Anna Wolf…

Gossip ultima ora dal GF, il modello Andrea Denver approda al GF VIP da perfetto sconosciuto, il suo fisico prestante, la riservatezza correlata dalla sua timidezza… di gonne disposte ad alzarsi per lui, ne ha trovate già tre…

Ultime Notizie Gossip – Due di loro, Elisa De Panicis, che ha già avuto un flirt con Denver e Rita Rusic, che non sembrava assolutamente indifferente al fascino del modello, entrambe fuori dal reality. Insomma, nella casa non son poche coloro che vorrebbero fare un “passo di danza a due” con lui. L’effetto Denver s’è fatto sentire dentro e fuori la casa… fino negli U.S.A. Anche gli americani sono vigili sulla relationship italo-americana.

Anna Wolf e il fidanzato Andrea Denver

Notizie Gossip: Anna Wolf attacca Adriana Volpe

Ultime Notizie Gossip – Sarà anche un perfetto sconosciuto Andrea Denver, ma di cuori stesi alla speranza ne ha trovati immediatamente. Ormai Andrea Denver è diventato per gli inquilini uno dei concorrenti più apprezzati dentro la Casa, probabilmente non avendo ancora realizzato qual è la sua strategia. La sua vita sentimentale, in particolare, è stata sin dal suo ingresso sotto l’occhio del gossip che attende il “primo passo a due” del modello. Il flirt con Elisa De Panicis e la complicità conAdriana Volpe, è l’indiziata numero 1 che con il suo fisico è riuscita a scardinare le porte segrete di Andrea Denver. Cosa ne pensa la sua fidanzata Anna Wolf? Andiamo a vedere cosa ha dichiarato a tal proposito.

Anna Wolf, la Paura fa 90

Ultime notizie gossip – Chi sta morendo di crepacuore è soprattutto la fidanzata di Andrea, Anna Wolf, che in una recente intervista ha sottolineato di non avere paura della vicinanza del modello ad Adriana: “Sappiamo (plurale: come avesse un’altra relazione) che non è il vero Andrea perché ha un po’ perso il sorriso. Io sono sicura che nella Casa lui non tradirà il nostro sentimento”.

La fidanzata di Andrea Denver dimostra la sua incertezza in questa intervista: Adriana Volpe fa 90… Grande Fratello Gossip

Grande Fratello Gossip – Precisa Anna Wolf: “Fa tutto parte del gioco. Io conosco Andrea. Forse voi no. E poi Adriana non è sposata? Non ho mai dubitato del suo amore? Io lo amo e non mi stanco di ripeterlo. Spero però che ritrovi il sorriso”. Anna ha continuato: “Sicuramente pur avendo creato un suo gruppo di amici, ha preso il sopravvento la sua sensibilità e non la simpatia, è un ragazzo puro”.

Come saprete sicuramente Anna wolf Wolfha lasciato Berlino, causa la pandemia da Covid-19 coronavirus qui in Europa ed è volata dalla propria famiglia negli States e la stessa afferma:“Al momento, a causa di quello che sta succedendo in Europa, ho lasciato Berlino dove vivo e lavoro e sono tornata in North Carolina, dove risiede la mia famiglia.

Ultime notizie gossip, Anna Wolf prosegue: “Di certo mi spiace perché sono davvero tanto lontana da Andrea, ma il nostro amore è identico a quando ci siamo salutati. Fidatevi di quello che sto dicendo”. Queste le parole sottili di Anna Wolf che, a dirla tutta, proprio serena serena non è…