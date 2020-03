Coronavirus, Detto Fatto sospeso oggi: Bianca Guaccero ha contratto il virus?

Detto Fatto sospeso oggi. La notizia è arrivata questo pomeriggio. Sembrerebbe che qualcuno all’interno della produzione del programma è risultato positivo al maledetto virus che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese. Registrazioni bloccate anche per Detto Fatto. Intanto la conduttrice Bianca Guaccero (assente da venerdì scorso per malattia), questa mattina aveva annunciato su Instagram di stare ancora male e che sarebbe tornata al timone della trasmissione a data da destinarsi. Bianca Guaccero ha contratto il Coronavirus?

Nel pomeriggio di oggi si è scoperto che una truccatrice in servizio alla Rai di Via Mecenate a Milano è risultata positiva al tampone. Lo riferisce il sito Dagospia, secondo cui le registrazioni di Detto Fatto sono state interrotte e allo staff è stato impedito di uscire dal Centro di produzione, che molto probabilmente verrà chiuso per 14 giorni.

Coronavirus – In questi giorni la conduttrice di Detto Fatto si era assentata per recuperare le registrazioni di “Una Storia da Cantare”. La sua assenza si è poi protratta a causa di un problema gastrointestinale. Molti, compreso il gossip, hanno pensato che la conduttrice avesse contratto il Coronavirus. Ma non è così.

La Guaccero oggi si è scagliata contro il gossip: “Visto che come credevo si sarebbe creato il caso, e visto che all’ignoranza non c’è mai fine, ritorno a ripetervi che in giro ci sono anche i comuni virus come la gastroenterite che è quella che ho avuto io, non ho il coronavirus altrimenti lo avrei dichiarato apertamente”. Non ci resta che attendere notizie più dettagliate legate agli sviluppi della situazione e alle sorti della produzione stessa.