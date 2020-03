Antonio Zequila mette il punto!

Grande Fratello Vip News – Ultime notizie dal Grande Fratello La Fama da playboy lo anticipa sempre di due passi e la lista delle ex fidanzate apartire da modelle, per finire alle attrici sembra essere lunghissima. Il veterano e pilastro di questa nuova edizione del Grande Fratello, Antonio Zequila sembra essere arrivato al capolinea! Ormai anche il bell’Antonio segna il passo e non più tardi di 15 giorni fa, rivela la sua voglia.

Grande fratello vip news ultima ora. Le ultime news dal pilastro della casa Antonio Zequila…

La rivelazione di Antonio Zequila segna il passo!

Grande fratello vip news – Questa volta a destare la nostra attenzione è stato il tombeur de femme Zequila che, in un momento di confidenza, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni davvero molto interessanti che segnano un cambiamento radicale dell’attore. Zequila e Sossio spesso insieme, parlano della vita loro privata, di vita quotidiana fuori dalla casa del Grande Fratello.

Antonio Zequila e la rivelazione a Sossio

Grande fratello vip news ultim’ora – In confidenza Zequila si è lasciando lasciato andare e racconta a Sossio: “Non ho mai smesso di amarla e stimarla” – e aggiunge – “E’ ora anche per me. Ormai sono grande!! Appena esco dalla casa del Grande Fratello Vip, voglio un figlio”. Ma chi è la donna che lo sta aspettando fuori? La donna in questione sarebbe “l’ex” compagna di Antonio: Marina.

“Quando esco me la sposo!”

Grande fratello vip 2020 – La loro relazione sembrava essersi conclusa prima dell’ingresso nel reality. Antonio Zequila più volte ha espresso parole d’amore e di essere ancora fortemente innamorato di questa donna. Oggi 11 marzo 2020, Antonio ha ricevuto un messaggio aereo proprio dalla sua Marina: Antonio Ti Amo! Zequila: “Marina amore mio! Quando esco me la sposo!”