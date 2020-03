Boom di ascolti per l’ospitata a Domenica Live Paolo Rossi e la moglie Federica Cappelletti ospiti nell’ultima puntata di “Domenica Live”

Paolo Rossi e la moglie Federica Cappelletti ospiti nell’ultima puntata di “Domenica Live”. La trasmissione, condotta come di consueto da Barbara D’Urso, ha fatto registrare ascolti da record. Paolo e Federica, sono entrati in studio accompagnati dalle loro figlie Maria Vittoria e Sofia Elena. La coppia ha condiviso con quasi tre milioni di telespettatori i momenti del rinnovo delle promesse nuziali, a dieci anni dal loro matrimonio. La cerimonia è avvenuta sulla spiaggia di una delle location più belle al mondo, il Baglioni Resort delle Maldive.

L’ex calciatore, campione del mondo Paolo Rossi ha confessato: ”Non solo per me è stata una sorpresa questo matrimonio bis alle Maldive con Federica. Alla fine, grazie alle bellissime riprese fatte e mandate in onda, abbiamo condiviso questo momento magico con l’Italia intera. E, in questo periodo di profonda incertezza e paura, ci auguriamo di aver portato un po’ di leggerezza e di sorrisi agli italiani. Invito tutti, con tutto il cuore, a non abbassare la guardia e a rimanere a casa, resistendo alla tentazione di sfidare la sorte”.





La moglie Federica Cappelleti ha aggiunto: “Quando è nata l’idea del matrimonio bis a sorpresa, il Coronavirus sembrava così lontano. E abbiamo potuto sognare fino in fondo. Adesso siamo dentro al problema e dobbiamo restare uniti per sconfiggere questo virus e tornare l’Italia e gli italiani di sempre. Insieme ce la faremo!”.

Paolo Rossi e la compagna Federica Cappelletti, reduci dal grande successo ottenuto dal libro “Quanto dura un attimo”, pubblicato di recente da Mondadori, si stanno dedicando a nuovi progetti, legati al mondo dello spettacolo, ancora top secret.