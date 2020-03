Quando la paura fa 90… al GF VIP, Paolo Ciavarro si confida a Licia… Ultime notizie dal Grande Fratello. I due Giulietta e Romeo, continuano a mandarsi messaggi d’amore ma…

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Paolo Ciavarro al GF VIP versa in una “Clizia mancanza”, è lei il suo pensiero costante. Romeo è tormentato dalla sua Giulietta. Non più tardi di tre giorni fa, rivela a Patrick: “Non so niente di quello che succede fuori. Capisci?” Patrick lo rincuora e dice: “Quello che fa lei? Io non mi preoccuperei più di tanto, fossi in te”. Solo dopo qualche istante ecco che sul cielo del giardino del Grande Fratello Vip, passa un aereo con il messaggio di Giulietta Clizia. Patrick da fratello maggiore: “Vedrai che avrai presto altri messaggi da lei. Ne sono sicuro. Poi anche se non ti dovesse arrivare niente Lunedì. Te comunque lo sai. C’è quell’immagine di Fregene no?”

Cosa è successo oggi pomeriggio al giovane Romeo?

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Per tre giorni, Paolo Ciavarro ha vissuto la casa del GF VIP conscio che lei lo pensa e ha preso fiducia. Ha riso, scherzato, ha preso il sole in giardino e ha passato questi giorni spensieratamente con tutti gli inquilini. Tutto procedeva per il meglio, anzi, oggi pomeriggio ha dedicato un messaggio alla sua Giulietta Clizia e oggi 8 marzo 2020, è il loro primo mesiversario. Fatalità, nel giorno del primo mese, il giovane Romeo è stato assalito da mille dubbi… La sua Giulietta Clizia, ha postato sul profilo Instagram, il cuore che lui oggi ha disegnato per lei e per il loro primo mese di fidanzamento, gli ha mandato un video messaggio (che non sappiamo se lo vedrà nella puntata di mercoledì 11 marzo) che abbiamo postato qui sotto, dove dichiara che gli manca tantissimo.

PAOLO CIAVARRO

Quando la paura fa 90, Ciavarro nel 1° mesiversario… fa la confidenza a Licia Nunez che non t’aspetti mai…

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Qui sotto nel video, possiamo ascoltare le parole d’amore di Giulietta Clizia. Come ricorderete senz’altro, nelle due ultime settimane è partita un’inquisizione sulla bugia di Clizia in merito all’età. Nella scorsa puntata, Alfonso Signorini ha fatto vedere a Paolo Ciavarro tutto quello che era accaduto sui media: tv, giornali, riviste e quant’altro, circa l’età della sua Clizia. lo stesso ha dichiarato: “Non mi interessa dell’età”. In base a ciò, qualcos’altro l’attanaglia!

Ultime dalla casa del Grande Fratello: le perplessità e la paura di Paolo Ciavarro… e la confidenza a Licia

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Andiamo a vedere cosa ha detto Paolo Ciavarro. Licia: “Lei immaginava come poteva essere tutto fuori e non sotto la luce dei riflettori. Questa cosa la incuriosiva tanto. A lei pesava il dover vivere una storia all’interno della casa con le telecamere H24. Effettivamente non puoi sentirti libero. Ma soprattutto per quello che lei stava vivendo fuori, per il suo vissuto e cose che deve ancora affrontare. Lei vuole vedere fuori, uno difronte all’altro..”

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Paolo Ciavarro: “Lo so, lo so… Ne abbiamo parlato, per quello ne abbiamo potuto parlare qui dentro…” Poi arriva il dubbio di Ciavarro: “Io penso che non ho mai avuto una storia mediatica, questo mi spaventa molto sinceramente. Lo dicevo anche a lei… Ci sono tante cose che dobbiamo… beh vabbè…” Come andrà a finire la storia tra Giulietta e Romeo?