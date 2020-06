Silvia Provvedi incinta svela il nome del figlio e il parto imminente

Gossip, Silvia Provvedi incinta del fidanzato il giovane imprenditore milanese Giorgio De Stefano

Silvia Provvedi incinta, manca poco al lieto evento del parto e annuncia il nome del primo figlio. Come dichiarato dalla diretta interessata manca davvero poco al parto. La data presunta era prevista tra fine Maggio e inizio Giugno, quindi ci siamo! In questi mesi di gravidanza anche se la coppia ha deciso di comune accordo di tenere segreta la lieta novella sino al quinto mese, la Provvedi ha continuato ad essere sempre presente su Instagram postando foto in compagnia dell’inseparabile sorella, la biondissima Giulia, e mettendo in bella mostra il suo “pancione”.

In questi mesi abbiamo visto Silvia non rinunciare ai tacchi a spillo e superare la prova costume 2020 a pieni voti sfoggiando un bellissimo costume intero nero a bordo piscina che mette in risalto il “pancione” ma anche l’ottima forma fisica dell’ex gieffina. La coppia insieme dal 2018 presto metterà su famiglia con la nascita della primogenita

Silvia Provvedi durante la sua gravidanza ha sempre tenuto aggiornati i suoi tantissimi fan sui social postando news in continuazione, dallo stato di salute al sesso del nascituro. Dopo la rivelazione avvenuta a Verissimo del sesso del bambino, dove la Provvedi ha annunciato a tutti di aspettare una femmina è iniziato il “toto” nome.

Gossip – Pochi giorni fa durante un intervista per Chi, settimanale condotto dal direttore Alfonso Signorini, Silvia Provvedi ha annunciato il nome della piccola “Nicole”. Sempre durante l’intervista Silvia a dichiarato anche di voler presto convolare a nozze: “È nei nostri programmi, lo vogliamo. Ma la situazione che stiamo vivendo ci mette nelle condizioni di dover aspettare e noi aspettiamo. Già mi immagino la scena. Nicole in braccio a mia sorella Giulia che porta le fedi. Bellissimo”.

Fiori d’Arancio in vista quindi per la gemella mora delle Donatella! Intanto tutti aspettano con ansia l’arrivo della piccola Nicole, che potrebbe avvenire anche oggi stesso!