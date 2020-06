Paola Di Benedetto e Federico Rossi vanno a convivere: peccati di gola pizza e nutella

Gossip – Possibile convivenza per l’ex GF VIP 4 Paola Di Benedetto e il fidanzato Federico Rossi. Li avevamo lasciati con uno scatto che li immortalava nel loro primo incontro post-quarantena in cui il cantante Fede affermava “Non sono mai riuscito a fare finta di niente con te”, adesso si vocifera di una possibile convivenza tra l’ex Grande Fratello Vip 4 Paola e il fidanzato Federico.

I due sembrerebbe che siano alla ricerca di una casa a Milano.

Gossip, Paola e Fede dopo la crisi e nuova vita insieme

Paola e Fede vanno a convivere

Gossip – Dopo la crisi della scorsa estate che minacciava il rapporto tra Paola e Federico per “mancanza di rispetto” e il periodo di separazione dovuto alla quarantena, la coppia Paola e Fede si trova più unita e innamorata che mai. Infatti La vincitrice del Grande Fratello Vip confessa: “A stare tre mesi lontana da lui sarebbe potuto accadere di tutto. Anche pensare di non essere innamorati. Il mio timore era quello di stare bene senza di lui”.

E su Instagram compare uno scatto che leva ogni dubbio, in cui i due appaiono abbracciati in mezzo alla natura e Paola afferma: “E non esisterà un posto in cui ti sentirò lontano, nemmeno il più nascosto…nemmeno sulla Luna”, a conferma che la crisi sembra essere ampiamente superata e la coppia sia finalmente pronta a una nuova vita insieme.

Paola e Fede: “Avevamo bisogno l’uno dell’altra”

Gossip – Superato il difficile periodo della quarantena il loro amore è stato messo a dura prova. Ma nonostante tutto Paola sul fidanzato Federico ha confessato che il loro rapporto ne è uscito confermato e più forte di prima: “Ci siamo resi conto di avere bisogno l’uno dell’altra“.

Sarà stato proprio questo lungo periodo difficile ad averli convinti a questo grande passo? Aspettiamo nuove rivelazioni sulla coppia.