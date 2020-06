Francesca Tocca e Raimondo Todaro, il messaggio d’addio

Gossip, a pochi giorni dalla pubblicazione della dedica per la ex moglie da parte di Todaro arriva la risposta della Tocca che potrebbe svelare il motivo della rottura

Gossip – Francesca Tocca e Raimondo Todaro, lei ballerina di “Amici” lui di “Ballando con le stelle” la rottura è ufficiale. Dopo esser finiti al centro dei gossip negli ultimi mesi a causa di un presunto flirt che la ballerina di Amici avrebbe avuto con l’allievo Valentin Alexandru Dumitru, pochi giorni fa Todaro pubblica su Instagram un messaggio d’addio per la sua ex e scrive: “Grazie a Francesca Tocca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia. Auguro a Francy di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona, leale e pura”.

Il messaggio viene subito accolto con molto affetto da parte del mondo del web e dai colleghi e amici di Todaro. Piovono cuoricini e messaggi confortanti nel profilo Instagram del ballerino come quello di Samanta Togni che scrive: “Sei un uomo speciale”. Attesa la risposta della diretta interessata ovviamente che sembra non voler rispondere almeno direttamente.

Gossip – Fan e gossip fremono nell’attesa di una risposta al messaggio d’addio da parte della Tocca, risposta che sembra non voler arrivare. Dopo il silenzio tenuto, arriva sul profilo Instagram della ballerina un post. Apparentemente il post è dedicato al cast di Amici Speciali ed alla padrona di casa ma la ballerina sceglie parole che portano a pensare che tra le righe sia celata una risposta per il suo ex marito.

La Tocca scrive: “Ogni anno in quelle sale ci lascio un pezzo del mio cuore…..” e poi parte con un serie di ringraziamenti per tutto lo staff e cast di Amici. Parole malinconiche quelle di apertura del messaggio, considerando che la ballerina è nel cast di Amici da diversi anni e che molto probabilmente lo sarà anche il prossimo. Si potrebbe quasi desumere che il pezzo di cuore perso non sia per la fine della stagione di “Amici” ma per quello che questa stagione le ha portato via, il suo matrimonio con Todaro.