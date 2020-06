La conduttrice televisiva, attrice e showgirl italiana Giorgia Palmas è incinta di sei mesi del compagno Filippo Magnini

A dare la notizia è stata la stessa coppia sui social network, in particolare su Instagram, attraverso delle storie e dei post con delle fotografie. Dopodiché, sono passati a dare insieme la notizia in un’intervista condotta in televisione nel programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

L’emozione della coppia è stata fin da subito emozionante e palpabile, infatti in collegamento non hanno potuto fare a meno di esprimere la loro felicità. “Eccoci qua… Sorpresa!!! Questa è la nostra grande sorpresa. Devo dire che siamo molto felici e emozionati, stiamo vivendo un periodo indimenticabile…”. E’ stata la loro rivelazione in televisione, carica di emozione e di felicità.

Giorgia Palmas è incinta di Magnini l’emozione su IG

“Indescrivibile è vero… Silvia poi tu lo sai sei mamma, si fa fatica a trovare le parole per descrivere le emozioni che si provano… però siamo davvero al settimo cielo“. Continua Giorgia Palmas riferendosi poi alla conduttrice Silvia Toffanin, madre a sua volta di due splendidi figli. A manifestare il suo amore e la sua emozione sui social, è proprio Giorgia Palmas. La gravidanza sta procedendo bene, e il continuo aggiornamento da parte della conduttrice continua a tenere attivi ed emozionati i fan.

‘’Ancora i nostri occhi non si sono incontrati eppure io già ti conosco e nel mio corpo che cambia ci sono le mille sfumature della tua Vita che cresce dentro di me, ogni tuo calcetto strappa un sorriso “Ehi mamma sono qui, arrivo”. ?? ?? ??

È tutto incredibile, così naturale e così perfetto.#6mesi ??’’

E’ la didascalia che è stata aggiunta al suo recente post su Instagram, in cui la sua immagine col pancione è riservata alla fotocamera.L’attrice è in splendida forma, e il suo sguardo è orgoglioso e felice, come se parlasse da solo riguardo al nuovo arrivo.

Giorgia Palmas è incinta di sei mesi: i messaggi di amore e di sostegno ricevuti sui social

Non sono certamente mancati i messaggi di amore, di sostegno e complimenti da parte dei fan della Palmas. Il post ha raggiunto 92,2mila like, e quasi 900 commenti in totale. ‘Sei stupenda’’, ‘’Che bel pancione’’, ‘’Meravigliosa come sempre’ e ancora ‘Sei bellissima, sarete sicuramente una grande e dolce famiglia’ sono soltanto alcuni dei tanti messaggi ricevuti sotto al post in questione.

Inoltre, ci sono quesiti interessanti da parte dei più curiosi. Infatti in molto hanno chiesto di rivelare quale sia il sesso della piccola nuova creatura.

Magnini esprime la sua emozione

Ad esprimere la sua emozione, è anche il compagno Filippo Magnini: ‘Eccoci, noi siamo la tua famiglia. Si, visti così sembriamo un po’ strani e forse lo siamo, ma ti daremo tutto l’amore del mondo. Ogni giorno svegli la tua Mamma al mattino con dei calcetti e come vedi noi li ascoltiamo tutti! Non vedo l’ora di stringerti tra le mie braccia e proteggerti per tutta la vita. Ti aspettiamo?? #Mamma #Papà #Sofisorellamaggiore?’.

Commenta lui stesso attraverso la didascalia del post, rivelando tutto il suo bisogno e la sua felicità per il nuovo arrivo in famiglia.