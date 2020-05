Gigi Hadid conferma le ultime notizie sulla gravidanza

La modella Gigi Hadid conferma di essere incinta. Intervenuta al “Tonight Show”, a Jimmy Fallon ha ammesso di essere in dolce attesa. «Grazie» ha risposto alle congratulazioni del conduttore e ha aggiunto: «come ben sai, ovviamente avremmo preferito dirlo noi, soprattutto in un altro momento, ma siamo molto felici e ringraziamo tutti per il supporto e gli auguri. In questi giorni in cui dobbiamo stare a casa stiamo iniziando a fare le prove di vita comune. Sto mangiando molto e va bene così!».

Gigi e Zayn Malik avranno una figlia femmina. Proprio per questo, il 23 aprile, il giorno della festa del 25esimo compleanno della modella, era tutta a tema rosa. La piccola nascerà a settembre.

Di recente Gigi, parlando di progetti futuri aveva ammesso: «Voglio avere una famiglia. Forse smetterò di sfilare, mi piace molto l’industria della moda anche dietro le quinte, o magari mi cimenterò nella cucina, chi lo sa!».