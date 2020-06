Serena Enardu, tutti si chiedono cosa è successo con Pago: torna il sereno

Serena e Pago: è davvero finita la storia d'amore? Il magico mondo del gossip è stato catturato dalla storia tra Serena Enardu e Pago. Sarà l'ennesima storia super mediatica costruita o ci sarà qualcosa di vero dietro questo litigio? Allo stato dei fatti la loro storia è confusa, troppi movimenti, addii, ricongiungimenti, le domande sorgono spontanee.

E il gossip inizia a porsi qualche domanda in merito alla brusca separazione tra Serena e Pago. Abbiamo visto il loro addio a Temptation Island, il loro ricongiungimento al Grande Fratello Vip 4 e il loro nuovo addio con l’ex tentatore coinvolto della rottura che ha partecipato all’ultima stagione di Uomini e Donne.

E che dire dell’ultima intervista di Pago rilasciata al settimanale di gossip Oggi in cui il cantante parla di Serena Enardu?

La parola "perdono"… ma non solo quella, sono parole a cui Serena Enardu ha reagito quasi scioccata. Pago rivela: 'Quei messaggi sul cellulare di Serena. Lasciando intendere che ci sia qualcosa di cui i due non hanno mai parlato fino ad ora. Eravamo già in crisi, già a fine aprile non ci parlavamo più con il linguaggio dell'amore.

“Poi in quarantena sono saltati fuori i vecchi problemi e la vecchia rabbia di Serena. Perdonarla? Chi può dirlo! Non faccio mai previsioni. Il problema poi non è perdonare ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi”.

Serena e Pago è finita davvero?

Una dichiarazione che stupirebbe non solo Serena Enardu, non solo perchè si parla di perdono ma anche di fiducia. E' una crisi che risale davvero ad aprile come dice Pago o c'è qualcosa sotto che non ci è dato ancora sapere?

Cosa ne pensate? c’è qualcosa di non detto tra i due o effettivamente Pago ha ragione ? Di fatto Serena sembra davvero sorpresa da tutta questa faccenda…Come si dice: “ai posteri l’ardua sentenza!”