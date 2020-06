Serena Enardu dopo la rottura con Pago, parla del suo nuovo fidanzato

Serena e Pago al centro dei Gossip per la rottura avvenuta fra i due per una presunta relazione di lei con l’ex tentatore di Temptation Island: Alessandro Graziani

Serena e Pago si sono lasciati e da allora le frecciate e i botta e risposta su Instagram sembrano proprio non volersi fermare. Tra accuse, confessioni e supposizioni i due “ex” continuano a scambiarsi messaggi poco carini sui social. A poche ore di distanza dal primo scatto da single di Pago, arriva la risposta della Enardu.

Serena solita ai suoi monologhi su Instagram durante una stories confessa: “Adesso mi strucco perché giù c’è un nuovo fidanzato che mi sta preparando un aperitivo. Lui prepara poi io scendo giù, ascoltiamo un po’ di musica poi mi racconta tutto quello che ha fatto durante la giornata, io gli racconto le mie”.

E aggiunge: “No, non ve lo presento il mio fidanzato perché è ancora presto, tra un po’, altrimenti poi voi dite che ho fatto troppo in fretta e che sono una poco di buono. Preferisco tenerlo ancora nascosto e tirarlo fuori poi perché adesso non ho bisogno di fare notizia”. Un modo sarcastico e provocatorio quello scelto da Serena per rispondere agli attacchi subiti sui social.

Sempre nel lunghissimo sfogo su Instagram stanca dei continui attacchi Serena Enardu si lascia andare e fa una confessione sulla sua vita attuale. Serena confessa: “Mi piace stare a casa con le persone che mi piacciono. Mi piace questo, non ho bisogno di nient’altro”.

“Le persone che mi piacciono” oltre ovviamente al figlio che sappiamo vivere con lei e per il quale ha dimostrato mille e più volte il suo amore, chi saranno le persone che le piacciono? Forse l’ironica presentazione del nuovo fidanzato non era poi così ironica? Solo il tempo ci rivelerà la verità….