Botta e risposta tra Serena Enardu e Pago continua lo sfogo di lei, ma il cantante Pago a Chi racconta: “Mi sono trovato di nuovo vagabondo d’amore”

Gossip – Quarantena fatale per la coppia Serena Enardu e Pago. I due riavvicinati dopo Temptation Island sembrano aver rotto definitivamente. Dopo lo sfogo su Instagram pubblicato dall’Enardu la stessa si confida al settimanale Chi e rivela i rapporti tra lei e il cantante. La Enardu dichiara a Chi quanto segue: “La mia vita privata deve svanire dal pubblico […] Ho deciso di riprovarci dopo Temptation Island Vip e sono stata presuntuosa. Poi c’è stato il GF Vip e tutto è andato di corsa”.

“La nostra storia era una storia malata. Mi sono sentita una malata terminale di amore che non riusciva a staccare la spina”. Durante l’intervista a Chi, la Enardu ha fatto capire che i problemi della coppia che hanno portato alla rottura riguardano la fiducia.

Serena Enardu: “In bocca al lupo a Pago, ma è chiusa qui”

Gossip – Sempre durante l’intervista per Chi la Enardu dichiara: “Ho bloccato tutti i contatti […] Non voglio più sapere nulla di lui, non ci ricascherò” e conclude: “In bocca al lupo a Pago, ma è chiusa qui. Non pagherò a vita i miei sbagli e non starò male per sempre. Sarò egoista, ma devo salvarmi”. Un addio in pena regola quello di Serena per Pago che non lascia spazio a nessun tipo di ripensamento.

Pago su Serena Enardu: “È successo qualcosa di troppo grave”

Gossip – Pago rompe il silenzio sulla rottura con la Enardu. Il cantante decide di rispondere alle dichiarazioni rilasciate dall’ex a Chi, dove la Enardu, ha sottolineato il problema della fiducia. Il cantante dichiara: “È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più aver fiducia in lei. Mi sono trovato di nuovo vagabondo d’amore senza casa, senza macchina, senza Serena”.

Pago, infatti, rimasto solo dopo la fine della relazione ha confessato di poter contare solo sull’affetto e sostegno della sua famiglia.

Miriana Trevisan: “Io non parlo a Pacifico delle mie cose e lui non mi parla delle sue”

Gossip – In molti hanno pensato ad un ritorno di fiamma tra il cantante e la Trevisan, soprattutto dopo l’annuncio della rottura definitiva con la Enardu e la permanenza durante la quarantena del cantante a casa della Trevisan. Arriva subito la smentita di Miriana Trevisan.

Miriana Trevisan dichiara che i rapporti con Pago riguardano solo ed esclusivamente il figlio, e dice: “Non sapevo assolutamente della fine della storia. Io non so niente della loro storia sentimentale. Io non parlo a Pacifico delle mie cose e lui non mi parla delle sue. Questi sono accordi. Quando ci si lascia, per quanto riguarda la vita sentimentale, nessuno parla delle sue cose”.