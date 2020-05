Serena Enardu e Pago, il gossip sulla rivelazione di Miriana Trevisan

Tra le tante lovestory che circolano sul web, quella che fa chiacchierare di più è sicuramente quella tra Pago e Serena Enardu. Da pochi giorni, i due si sono lasciati tenendo la motivazione ancora top secret. Ormai è nota la notizia secondo cui Pago avrebbe lasciato da sola Serena Enardu durante la quarantena. Egli infatti, per stare vicino al figlio Nicola, si è trasferito dalla sua ex Miriana Trevisan alimentando i più disparati sospetti: tra cui quello di un ritorno di fiamma.

È anche noto che Serena, tramite le Instagram stories si sia “divertita” a lanciare frecciatine sia a Pago che a Miriana. Ma la showgirl, a differenza di Pago che preferisce il “silenzio stampa” ha deciso di rispondere.

Miriana Trevisan parla della situazione attuale con Pago

Serena Enardu e Pago, interviene Miriana Trevisan sul gossip

Secondo la Trevisan, la storia d’amore con Serena Enardu avrebbe distratto Pago dal suo ruolo di genitore. Ciò non è vero. Il cantante ha dimostrato, infatti, di non essersi dimenticato del piccolo Nicola, trascorrendo parte della quarantena con lui. Ciò ha scatenato la gelosia della sua attuale (ormai ex) fidanzata Serena, soprattutto in seguito a delle dichiarazioni rilasciate dalla Trevisan a diversi magazine.

Miriana Trevisan ha dichiarato di aver ospitato Pago a casa sua, accendendo nei lettori tutte le ipotesi possibili su ciò che sarebbe pututo succedere tra Pago e Miriana Trevisan durante tutti questi giorni da soli. Ma la showgirl, stanca del chiacchiericcio, ha dichiarato su Instagram: “Tolgo ogni dubbio”.

Cosa c’è tra Pago e Miriana Trevisan?

Il post di Instagram di Miriana, a detta sua, vuole togliere ogni dubbio. La showgirl, infatti ha dichiarato: “Ho la fortuna di avere la casa grande, quindi ognuno ha la propria camera col bagno. Quando Nicola ha visto suo padre, ha cambiato espressione. La sua presenza è stata molto importante anche per me”.

Miriana chiude il discorso con queste parole: “Le scelte mie e di Pacifico sono state fatte 8 anni fa… Tra noi c’è solo un gentile rapporto per crescere al meglio il nostro bimbo”.

L’unica colpa di Pago e Miriana sarebbe stata solamente quella di adempiere ai loro doveri di genitori. Tuttavia, come accade per tutte le star, la showgirl e l’ex di Serena Enardu hanno addirittura dovuto giustificarsi.