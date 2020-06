Anticipazioni «Domenica In» gli ospiti del 14 giugno 2020 e l’ingresso alle Fase 2 “post incidente maledetto“

Gli ospiti in collegamento con il salotto di Domenica In da Mara Venier. La conduttrice Rai non molla nonostante l’incidente avuto ed il conseguente gesso prima e tutore poi a causa di una frattura, continua ad intrattenere il suo pubblico. Inarrestabile la sua presenza la Venier non si è mai fermata nemmeno con l’epidemia del Covid- 19.

In studio a ricordare il grande Alberto Sordi a distanza di 100 anni dalla sua nascita uno strepitoso Christian De Sica insieme alla straordinaria Giovanna Ralli. A seguir, in collegamento l’amica e collega neo mamma, Eleonora Daniele. Immancabile il collegamento da Genova per l’aggiornamento sanitario circa il CoronaVirus con il Professor Bassetti.

Mara Venier Domenica entra in fase due e lo dichiara su Instagram

Anticipazioni «Domenica In» gli ospiti del 14 giugno 2020 e l’ingresso alle Fase 2 “post covid-19”

Consueto appuntamento settimanale anche con la musica assieme a Gianna Nannini e Nek. Non poteva di certo mancare tra gli ospiti il collegamento con Stefano De Martino per parlare del suo imminente ormai ritorno con Made in Sud su Rai 2.

Anticipazioni Domenica In

Davvero un mix esilarante quello proposto dalla Venier per questa prossima puntata di Domenica In. Risate, attualità e musica non manca proprio nulla. Di pochissime ore fa il post su Instagram dove la nota conduttrice aggiorna i suoi fan sul suo stato di salute, e dice: “Fase due “Tutore” Ancora due settimane senza appoggiare il piede poi si vedrà! Grazie!!”.

“Sei la mia Wonder Woman”

Piovono like e cuoricini insieme a messaggi affettuosi sul profilo della conduttrice, Alberto Matano scrive: “Sei la mia Wonder Woman”, oltre al giornalista leggiamo moltissimi altri commenti dei Vip da Rovazzi a Max Giusti e ancora Nino D’Angelo, Patrizia Pellegrino, Sandra Milo e molti altri.