Serena Enardu gossip, la ex GF VIP 4 confessa la rottura con Pago: “Lui era scoppiato a piangere…”

Prosegue il gossip su Serena e Pago i due ex sembra non trovar pace. Sono settimane ormai che si punzecchiano sui social dicendo tutto e niente. Serena Enardu decide di parlare svelando i retroscena della rottura con il cantante. Pago e Serena la storia è senza fine, o meglio, senza un lieto fine? Dopo i numerosi gossip sulla ex coppia, la Enardu decide di rivelare la sua verità e quanto è successo tra lei e il cantante.

Mentre Pacifico dichiara che potrebbe esserci un ritorno di fiamma con la Enardu, quest’ultima, estenuata dalla guerra virtuale e dai gossip incessanti, vuota il sacco e confessa. Vediamo cosa ha dichiarato la ex Grande Fratello VIP 4.

Serena su Pago: “Smentisco il fatto che ci siamo lasciati per dei messaggi…”

Serena Enardu gossip: “Io e Pago ci siamo lasciati a causa della gelosia”

La Enardu dichiara: “Penso che vada fatta un po’ di chiarezza. Dopo quello che è accaduto nelle scorse settimane, con il processo ad Alessandro Graziani, che ho trovato fuori luogo. Credo sia giusto mettere un po’ d’ordine. Per quanto riguarda me e lui smentisco il fatto che ci siamo lasciati per dei messaggi che ha letto sul mio cellulare. Questa è una montatura per cercare di uscirne come vittima”.

Continuando la sua confessione ha aggiunto: “È stata raccontata solo una parte della storia e questo cambia le cose. Io e Pago ci siamo lasciati a causa della gelosia. Era un problema che avevamo anche in passato: lui non ha mai digerito i miei rapporti con gli altri uomini. La verità è che Pacifico non si è mai fidato davvero di me. Nelle scorse settimane è scoppiata l’ennesima lite furiosa e da lì non siamo più tornati indietro”.

Serena Enardu gossip: “Quella notte è andato a dormire in taverna…”

La ex GF VIP 4 continua raccontando la sua versione dei fatti accaduti tra lei e Pago tralasciando piccoli dettagli: “I toni si sono alzati, finché l’ho cacciato via. Non era più possibile per me stare insieme a una persona che non mi faceva sentire libera di esprimermi. Quella notte è andato a dormire in taverna. Il mattino seguente mi ha chiesto di uscire da casa insieme a mio figlio, perché non riusciva a fare tutte le valigie e andarsene via davanti a noi”.

“Nessuno mi toglie dalla testa, però, che quei messaggi li abbia letti molto tempo prima”

“Così sono entrata in bagno per farmi una doccia e appena sono uscita mi ha detto di aver preso il mio telefono e di aver letto dei messaggi di Alessandro, conversazioni vecchie che lui ha travisato e mal interpretato, perché tra me e questo ragazzo c’è stato esattamente quello che lui ha raccontato, ossia una conoscenza e niente di più. Nessuno mi toglie dalla testa, però, che quei messaggi li abbia letti molto tempo prima”.

Serena Enardu conclude: “Lui era scoppiato a piangere”

Serena Enardu gossip: la ex Uomini e Donne conclude il suo lunghissimo racconto-sfogo discolpandosi dalle accuse di Pago, che la dipingono come una donna poco sincera e dichiara: “lo a Pago avevo detto tutto. Ricordo perfettamente di avergli raccontato anche che ero partita per andare a vedere Alessandro e lui era scoppiato a piangere”.

“Credo che Pago abbia male interpretato le conversazioni in cui io e lui ci accordavamo su cosa dire pubblicamente riguardo al nostro rapporto, non perché avessimo un segreto da nascondere, ma perché non volevamo etichettare una conoscenza che non sapevamo neppure noi cosa sarebbe diventata”.