Pago e Serena Enardu il cantante rivela perchè è finita

Pago rivela la verità su Serena Enardu: ecco perché si sono lasciati. Rivelazioni di Pago su Serena Enardu – Il mese scorso è stato accolto con la fine della storia d’amore tra Pago e Serena Enardu. A dare la notizia è stata lei sul suo profilo Instagram. Da allora il gossip intorno alla coppia si è scatenato. Mente il cantante ha scelto inizialmente il silenzio stampa, Serena si è scatenata sui social lanciando provocazioni a lui e alla sua ex moglie. Le ipotesi della rottura sono state le più varie.

Il pubblico si è diviso in due: da un lato chi affermava che la causa è stata il tradimento della Enardu, dall’altro chi accusava lui e Miriana Trevisan. Dopo qualche tempo, il cantante rompe il silenzio rilasciando un’intervista dove presentava il suo libro Vagabondo d’amore, in uscita a giugno. Ma riguardo alla sua storia con Serena era stato ben muto. Oggi ha finalmente deciso di rivelare perché Pago e Serena si sono lasciati.

La scoperta dei messaggi su Whatsapp e la confessione di Serena

Pago e Serena Enardu il cantante rivela perchè è finita

Sul suo libro Vagabondo d’amore, il noto cantante ha inserito una lettera rivolta a Serena Enardu. Questa, anticipata sul magazine Chi, rivela per quale motivo si sono lasciati e manda a dire all’ex fidanzata quello che forse non le aveva mai detto. Pago vuota il sacco e svela di essere stato tradito più di una volta con il famigerato Alessandro. La scoperta avviene quando egli legge i messaggi sullo smartphone di Serena. “Quello che leggo – dice il cantante – e quello che ascolto non mi fa nemmeno male, è solo una realtà di m**. che devo accettare“. L’influencer, ormai con le spalle al muro, non può far altro che confessare. Lei e il suo tentatore di Temptation Island Vip non si sono fermati ad un flirt, bensì hanno dato vita ad una vera e propria tresca.

Non tutti i romanzi hanno un lieto fine

“Non siamo destinati a stare insieme” scrive Pago nella lettera contenuta in Vagabondo D’amore. Riferendosi alle continue litigate e alla mancanza di fiducia che lui ha sempre avuto nei confronti di Serena. Poi aggiunge: “La quarantena è una prova d’amore per ogni coppia che decide di superare insieme un momento drammatico”. “Noi siamo quelli che non ce la facciamo“. Continua ricordando con amarezza il momento in cui l’ha smascherata: “Tutto succedeva, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me. Quando sei uscita quel telefono l’ho lanciato sul lavandino“. La frase di Serena Enardu che Pago non scorderà mai è: “Ci sono stata più volte” e dichiara: “Ho sbagliato, mi sono fidato. Lei era il grande amore della mia vita”.