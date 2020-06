Serena Enardu sbotta vs l’ex fidanzato Pago dopo la lettera

Dopo la rivelazione di Pago sul motivo per cui si sono lasciati, Serena Enardu lo accusa di sfruttare scuse. Il gossip su Serena Enardu e l’ex fidanzato Pago è ancora scatenatissimo. Dopo le continue provocazioni che l’ex tronista di Uomini e Donne lancia a Pago tramite social, Pago ha deciso di rompere il silenzio. Infatti, recentemente, il noto cantante ha rilasciato un’intervista nella quale presenta il suo nuovo libro Vagabondo d’amore.

Ecco il primo attacco di Serena Enardu: poco dopo, infatti, l’influencer aveva accusato l’ex fidanzato di usare mezzucci, per migliorare la propria reputazione. Ma, se finora si è potuta ritenere calma, adesso l’ex tronista si è letteralmente infuriata dicendogliene di tutti i colori. La donna, dopo aver saputo della lettera contenuta nel libro di Pago e anticipata da Chi, ha attaccato il cantante con una serie di Instagram stories.

Pago messo alla porta da Serena

Stando a quanto dice Serena Enardu nelle sue Instagram Stories, la causa della loro separazione dovrebbe ancora essere messa in dubbio. Secondo lei una lite furiosa in cui lei caccia Pago fuori di casa serebbe avvenuta il giorno prima dell’episodio del telefono. “Se avessi avuto almeno una volta nella vita il coraggio di raccontare il motivo per il quale ci siamo lasciati, anzi, perché ti ho sbattuto fuori di casa il giorno prima di quando tu prendesti il telefono per trovarti una scusa mediocre“.

Con queste parole, Serena Enardu accusa l’ex di averle spiato lo smartphone solo perché era in cerca di una scusa a suo favore. Molti però si chiedono: come ha fatto Pago a prenderle il telefono se il giorno prima si trovava già fuori di casa? Uno dei due sicuramente sta mentendo.

Serena Enardu su tutte le furie

L’influencer ha usato parole davvero pesanti nei confronti dell’ex fidanzato. Con le sue affermazioni lascia intendere che dietro alla loro separazione si siamo motivi che vanno oltre ciò che è noto. Tuttavia, Serena Enardu non ha voluto rivelare di più. È solo andata su tutte le furie e si è scagliata contro Pago mostrandosi, a quanto dice, “imbarazzata per lui“. Con questa frase si riferisce al fatto che il cantante, secondo lei, si serve del gossip che ruota attorno a loro per fare propaganda meschina al fine di vendere il suo libro.

Inoltre, lo accusa dicendo che se avesse voluto scriverle una lettera di addio avrebbe potuto fargliela avere di persona. Ma quale sarà la verità? Non resta che aspettare i prossimi risvolti.