Il Grande Fratello Vip ha perduto un pezzo da 90. Grande Fratello eliminati: Pago abbandona la casa del GF VIP 4. Nella nomination Pago esce di scena allo “scontro” diretto con Licia Nunez. Abbiamo assistito a tante eliminazioni, ma quella di stasera resterà nella memoria del #GFVIP 4. La settimana scorsa abbiamo varcare la porta rossa Serena Enardu, l’attuale compagna, o fidanzata del cantante. In quanto, la messa in nomination di Pago, era certa. A queste cose siamo avvezzi…

Grande Fratello News Ultima Ora – Freddo come iceberg l’ex uomini e donne e temptation island Pago esce di corsa dalla casa del #GF VIP 4 e corre dalla sua compagna Serena Enardu che ama alla follia e non ha intenzione di perdere. La stessa che ha assistito alla nomination del compagno dallo studio, non ha battuto ciglio, al nome del fidanzato. A dirla tutta, Pago non è sembrato preoccupatissimo di uscire.

Ovviamente ad attenderlo in studio, oltre a Serena, c’è Alfonso Signorini. Anche lo stesso è strabiliato dalla fuga dalla casa del concorrente e durante la breve intervista l’eliminato risponde: “Ero stanco dopo un mese. Volevo andare via. Quando è Entrata Serena mi ha dato una botta di energia. Sai quanto ho sofferto! Vuole sposarmi? E’ matta! Se mai, dovrei chiederglielo io!!”

Eliminato pago dal GF VIP 4 – Il cantante per niente risentito arriva in studio tutto contento di riabbracciare la sua Serena Enardu pronto a iniziare una vera storia d’amore con lei. Ora nella casa il gioco si fa più duro. Tutti i concorrenti del GF VIP stanno elaborando le nuove strategie da mettere in atto. E nel frattempo Zequila e Paola hanno un battibecco strategico!