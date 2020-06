Vagabondo d’amore, l’ex Grande Fratello Vip Pago e Serena Enardu: il cantante decide di raccontare la sua verità a 360° dopo la rottura con la ex UeD e Temptation Island

Il cantante racconta la sua verità nel libro Vagabondo d’amore. Nelle ultime settimane Pago e Serena Enardu hanno fatto molto parlare di loro piazzandosi al centro del gossip. Tutti conoscono la sfortunata storia d’amore che ha coinvolto il cantante e l’influencer. I due, innamorati come non mai, erano approdati a Temptation Island Vip, ma la gelosia di Pago ha posto la parola fine alla relazione. Tuttavia, dopo che Serena Enardu arriva al Grande Fratello Vip, i due decidono di darsi un’altra possibilità.

Ma, evidentemente, la coppia non era destinata a stare insieme. Infatti, mossi da cause ancora non del tutto chiare, Pago e Serena Enardu si lasciano definitivamente e gli strascichi sono visibili tutt’ora, tra provocazioni sui social da parte di Serena e coinvolgimento ti di terzi, tra cui l’ex del cantante, Miriana Trevisan.

Dopo il Grande Fratello Vip, Pago Vagabondo d’amore

Pago su Serena con Vagabondo d’amore racconta la verità sulla ex UeD

Oggi, dopo un lungo silenzio stampa, Pago ha deciso di rispondere alla bufera mediatica che lo ha coinvolto, raccontandosi a 360°. Il cantautore sardo ha rivelato che durante la quarantena ha scritto un’autobiografia che sarà presto nelle librerie.

In barba alle provocazioni della sua ex fidanzata e ai botta e risposta che si scambiano Serena Enardu e Miriana Trevisan, Pago decide di fare un passo avanti lasciandosi tutto alle spalle, o quasi. Egli è l’auto di “Vagabondo d’amore”, l’autobiografia dove il cantante rivela tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita, le sue relazioni, la sua musica.

Pago: “Tutto quello che non vi ho mai detto…”

A presentare il libro è lo stesso Pago sul suo profilo Instagram: “Fuori il 16 giugno e finalmente tra le mie braccia. Un amico mi ha detto che un libro è come un figlio. Lo devi accudire e coccolare. Dentro ci sono io. La mia storia. Tutto quello che non vi ho mai detto. Ricominciare a vivere. Ovviamente leggetelo, ascoltando Tu lo sai e suonate sempre col cuore perché la vita balla, balla, ed è bella anche quando è brutta”.

Nel frattempo Serena Enardu non molla

Mentre Pago cerca di riprendere in mano la sua vita, Serena sembra non riuscire a lasciarsi alle spalle la brutta vicenda che si è conclusa con la loro separazione. Sin dall’inizio, tra lacrime e singhiozzi soffocati, la Enardu ha sfruttato ogni occasione per parlare di Pago, lanciandogli provocazioni, accusandolo di non saper perdonare, fino a sospettare di Miriana Trevisan, dalla quale Pago ha avuto un figlio.

Alla notizia del libro del cantante, l’influencer non ha saputo trattenersi, continuando ad accusare l’ex fidanzato di usare “mezzucci” per cercare di passare dalla parte della ragione e per mostrarsi non colpevole. Riusciranno Pago e Serena Enardu a rifarsi una vita lasciandosi alle spalle le brutte vicende proseguendo ognuno per la propria strada?