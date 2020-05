Sono passati parecchi giorni ormai dall’annuncio della rottura fra l’ex tronista Serena Enardu e Pago il cantante ma il gossip intorno a loro è ancora presente.

Gossip – A dare l’annuncio della rottura era stata proprio l’ex tronista Serena Enardu su Instagram. Da quell’annuncio in poi è stato un continuo botta e risposta fra i due nei social e non solo. Dopo lo sfogo della Enardu, dove manteneva ancora celati i motivi ma si rispondeva pubblicamente a tutte le accuse diffamatorie ricevute sui social arriva la risposta di Pago. Inizialmente, il cantante, aveva mantenuto il silenzio rispondendo solo alla diretta interessata con messaggi criptici come il testo del suo nuovo singolo.

In seguito, Pago, ha deciso di rilasciare un’intervista a Chi dove mantenendo anche lui il segreto sul vero motivo di rottura attacca l’ex tronista sulla fiducia. La storia infinita però continua ed è arrivato il turno di Serena Enardu di parlare.

Serena Enardu su Pago: “Ho visto delle ca***te mondiali.”

Gossip, Serena Enardu, continua il botta e risposta con Pago

Serena Enardu dopo il susseguirsi di opinioni e giudizi su di lei e sul suo ex rilascia una confessione a Chi. Nella dichiarazione la Enardu stufa dei continui attacchi sui social afferma: “Ho un po’ girato su Instagram, ho visto delle ca***te mondiali. Veramente si ricama sulle vicende in maniera davvero imbarazzante”

“Ormai ho capito che o i diretti interessati usano questi mezzucci poco chiari”

E aggiunge: “Ormai ho capito che o i diretti interessati usano questi mezzucci poco chiari per far credere alle persone chi sa che cosa […] non è successo proprio niente ragazzi. Niente di niente. C’è chi ha bisogno di questi mezzucci per vendere chi sa cosa chi sa quando”.

Nello sfogo di Serena Enardu però sembra esserci un preciso riferimento a chi alimenta il gossip e a chi strumentalizza la loro rottura, ahimè per vendere qualcosa. Che stia facendo riferimento al suo ex il cantante Pago che proprio dopo la rottura ha lanciato il suo nuovo singolo?