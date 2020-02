14 Febbraio BUON SAN VALENTINO

La festa degli innamorati: “Ci siamo quasi… Io inizio con i preparativi.. E voi? Dove festeggerete San Valentino?” sono le parole dell’attrice Cristiana Capotondi, fidanzata con Andrea Pezzi. L’attrice pubblica una foto che la ritrae ad appendere alla parete un banner di palloncini colorati a forma di lettere. “Stiamo insieme da quattordici anni ormai. Se dovrò chiedergli di sposarmi? Si, un giorno glielo chiederò, in un clima di caz*eggio generale“ ha dichiarato in una recente intervista alla trasmissione televisiva Vieni da me di Caterina Balivo.

“Buon San Valentino 2020”, Vip scatenati su Instagram per condividere con i fan frasi e fotografie che rappresentano le loro emozioni nel giorno della festa degli innamorati.

San Valentino 2020

“Tra poco è San Valentino. E voi preferite il rosso o il nero?” sono le parole della cantante Bianca Atzei nella foto che la ritrae in un delizioso lingerie rosso fiammante. “Bella brava elegante. Dolce. E bella voce!!”, “Avrei voluto vederti a Sanremo” commentano i fan. Dopo la fine della storia d’amore con Max Biaggi, l’interprete del brano sanremese “Ora esisti solo tu”, che abbiamo visto piangere per la commozione sul palco dell’Ariston nel 2017, ha finalmente ritrovato il sorriso e la serenità accanto al nuovo fidanzato Stefano Corti.

L’inviato de Le Iene ha fatto breccia nel suo cuore. “C’è molta passione. Mi fa molto ridere, e questo per una donna è la cosa più importante” ha dichiarato la cantante durante un’intervista alla trasmissione televisiva Io e te su Rai Uno.

Il giorno di San Valentino

Anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, ex fidanzata di Filippo Magnini,è pronta a festeggiare con il suo nuovo fidanzato Matteo Giunta. La Giudice di Italia’s Got Talent 2020 ha pubblicato una foto che la ritrae sorridente, mentre forma con le dita un cuore ricoperto di petali di rosa. “E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo.” (P.Neruda), oggi è il giorno dell’Ammmoreeee…. Buon S. Valentino a tutti” scrive nella didascalia.

Durante la giornata di oggi, San Valentino quindi, molti vip hanno pubblicato sui social foto per festeggiare il San Valentino 2020. Federica Panicucci sfoggia un sorriso smagliante mentre mostra un enorme mazzo di rose rosse ricevuto dal suo fidanzato Marco Bacini, Carlo Conti pubblica un’immagine che lo ritrae con la moglie Francesca Vaccaro. Auguri di un buon San Valentino 2020 a tutti gli innamorati come loro.