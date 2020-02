Rivelazioni a Verissimo!

La cantante Silvia Provvedi, oggi sabato 15 febbraio sarà ospite a Verissimo. La cantante del Le Donatella Silvia Provvedi parla della gravidanza. Svela il perchè e rivela la sua verità, circa la storia d’amore conclusa con Fabrizio Corona. Inoltre dalla Silvia Toffanin svelerà il sesso del suo primogenito.

La Provvedi a Verissimo: “una mamma un po’ pazza”

Silvia parlerà della sua maternità in esclusiva a Verissimo. rivela il sesso che nascerà a giugno: “avrà una mamma un po’ pazza!”. A Silvia Toffanin la Provvedi la racconta la sua life dopo Fabrizio Corona: “Il mio augurio più grande è poter avere con il mio compagno serenità, felicità e unione. Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole”.

Silvia Provvedi e la Fabrizio Corona story

Inoltre a Verissimo la Silvia Provvedi racconterà della Fabrizio Corona story e svelerà il suo passato tormentato circa la storia “stravissuta” nel bene e nel male con il Robyn Hood dei cuori made in italy Fabrizio Corona. Silvia Provvedi parlerà del perchè delle difficoltà avute nella relazione con Corona. “Io non rinnego nulla di quello che ho fatto” racconta Silvia Provvedi: “Tornerei anche per difenderlo” racconta la cantante: “ma volte per fare del bene finisci di non farlo a te stessa“.