Auguri di Pasqua 2020 ai tempi del Coronavirus: Vip scatenati su Instagram, Twitter e Facebook

Gli auguri di Pasqua 2020 dei Vip in quarantena impazzano sul web. Persiste lo stato di isolamento, ormai da più di un mese, a causa del Covid-19, che ha sconvolto le vite di tutti, personaggi famosi compresi, che sono passati da postare luoghi o set lavorativi ad aprirci le porte di casa loro, mostrandoci frammenti della loro vita privata ai tempi della quarantena, dai “Luxury look” casalinghi di Federico Fashion Style alle Challenge web delle fashion influencer. A Pasqua non sono mancati gli auguri via web, le foto di uova di Pasqua decorate e messaggi di incoraggiamento per passare questi giorni di festa in serenità, in questo momento di vita così drammatico.

I messaggi di auguri dei Vip: “Buona Pasqua a tutti voi”

La Pasqua 2020 Vip in quarantena

Videochiamate, chat, social, questi i mezzi per scambiarsi gli auguri durante la quarantena. Gli auguri dei Vip impazzano su Instagram. Diletta Leotta posta un uovo di pasticceria artigianale e scrive “Buona Pasqua!”. Paola Di Benedetto, vincitrice del GF Vip 2020 scrive: “Quanto mi era mancata la mia casina… Auguro una Buona Pasqua a tutti voi! Spero possiate vivere momenti di serenità insieme alle vostre famiglie e riscoprire sempre di più la bellezza delle piccole cose. Vi voglio bene”. La conduttrice di Detto Fatto, Bianca Guaccero posta una sua foto in balcone mentre indossa un abito giallo e scrive: “Il giallo è il colore del sole ed è un piccolo raggio di sole che regalo a tutti voi! Perchè il virus ci può togliere tutto ma non la forza prorompente dei nostri cuori che battono all’unisono. Vi voglio bene”.

Vip in quarantena Pasqua 2020: Da Uomini e Donne al Grande Fratello

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, Beatrice Valli, giunta quasi al termine della gravidanza posta una foto del suo “pancione” e scrive “Il mio uovo di Pasqua”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia scrive: “Buona Pasquetta dalla vostra occhi…” ed inserisce un cuoricino blu a significare “occhi blu”. Christian Vieri pubblica una foto dal terrazzo di casa sua, con tutta la family e scrive “Buona Pasqua a tutti”. Cristiano Malgioglio “Una Santa Pasqua a voi tutti ragazzi… Una festa assai diversa per la nostra vita. Per regalarvi un sorriso ecco un mio momento del @grande fratello Vip“. E poi ancora Gabriel Garko “Auguroni a tutti voi per una Pasqua diversa, ma carica di speranza”. Questi sono solo alcuni degli auguri pasquali sotto quarantena da parte Vip.

Pasquetta 2020, Cristiano Malgioglio: “Se rispettiamo le regole tutto tornerà come prima”

Cristiano Malgioglio, con un messaggio di qualche ora fa invita tutti a restare a casa. “Io durante la quarantena che mi trucco e mi vesto per farmi uno shooting in cucina. Una settimana ancora.. poi un’altra, un’altra ancora e poi? Coraggio Ragazzi so che è terribile stare in casa specialmente da soli. Se rispettiamo le regole tutto ritornerà come prima. Oggi avrei tanta voglia di vedere il mare. Un abbraccio a tutti voi, mentre io mi preparo a fare la massaia. Per chi? Boh!!! Adesso ascolto della buona musica con la bellissima voce di Cesaria Evora. Almeno mi rilassa un poco“. Queste le parole con le quali Malgioglio esorta le persone a restare in casa.

Durante la giornata di oggi, Pasquetta 2020, molti italiani purtroppo non hanno rispettato il confinamento, spostandosi dalla propria residenza. Il regista toscano Veronesi sull’articolo de “Il Messaggero” ha commentato: “Buona Pasqua Dementi. C’è chi è morto e chi morirà senza poter respirare e c’è chi invece sfacciatamente ha preso la macchina ed è scappato a prendere una boccata d’aria in campagna. Siete complici del contagio infinito, sappiatelo!”. Il messaggio è sempre lo stesso: Restiamo a casa!!!!