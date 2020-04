Francesca Cipriani, la Vip in quarantena raccoglie la sfida della Quarantine Pillow Challenge e vola nella Top five della classifica delle Star Italiane

La Vip in quarantena Francesca Cipriani, accetta la sfida della «Quarantine Pillow Challenge» come Allegra Benini, Elena Barolo, Eleonora Petrella, Giulia Valentina, Sabrina Ghio, Giulia De Lellis, Sabrina Ghio ed altre che potete trovare qui a l’hashtag quarantinepillowchallenge su Instagram. Come si dice in Rete, sta spopolando. Anzi Francesca Cipriani raddoppia la sfida della “Quarantine Pillow Challenge” e pubblica sul suo profilo Instagram un doppio scatto interpretando la challenge Made in Italy. La showgirl abruzzese decide infatti di non utilizzare nessun tipo di accessorio, insomma, sotto il cuscino niente, e scrive ” Sono ancora in tempo per la #quarantinepillowchallenge#? Buona Pasquetta”.

Francesca Cipriani, Quarantine Pillow Challenge, Top 5 della della sfida Italiana

La Vip in quarantena Francesca Cipriani, accetta la sfida della Quarantine Pillow Challenge e fa sognare gli italiani, ieri a Pasqua con le UOVA di Pasqua, oggi a Pasquetta, pubblica due scatti mozzafiato per la challenge e i commenti si sprecano: “Beatiful Girl”, ” Ciao Francesca! Ma sei veramente dolce e bellissima!”, “Sei bellissima”, ” Francesca complimenti, sei una donna bellissima, buona serata”, “Wow” ecc, questi sono solo alcuni dei commenti per la showgirl che sta inondando, sotto il cuscino niente e i pensieri volano alti…

Francesca Cipriani, tra le Star Italiane della Quarantine Pillow Challenge, Made in Italy