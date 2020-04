Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 13-19 aprile 2020

Oroscopo settimanale Paolo Fox 13-19 aprile 2020. Le previsioni dell’oroscopo settimanale dell’astrologo Paolo Fox. Vediamo lo zodiaco e l’oroscopia della posizione degli astri della costellazione per i 12 segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo settimanale Paolo Fox, vediamo cosa ci riservano le stelle per i prossimi sette giorni: Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Coppie, Single e Futuro.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Ariete: Mercurio ti regala energia positiva e con Marte e Venere favorevoli, ti renderà più sicuro di te, potenziando le tua capacità di seduzione. Non mancheranno di certo amore ed emozioni nelle tue giornate, quando avrai anche la luna dalla tua parte.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Toro: vivi un momento in cui avresti voglia di fare molte cose, portare avanti nuovi progetti, ma al momento non ci siano le condizioni per farlo. Marte è sfavorevole e continua a farti sentire giù fisicamente e anche psicologicamente. Saturno in Acquario blocca il tuo percorso. Sabato e Domenica la luna ti restituirà un pò di buonumore.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Gemelli: Questa settimana le stelle saranno tutte dalla tua parte. L’amore ti sorriderà e rafforzerà i legami nati da poco e quelli di vecchia data. Mercurio è favorevole e ti regala una grande capacità di comunicazione e Marte ti da grinta ed energia.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Cancro: la luna in opposizione per lunedì e martedì potrai sentirti irritabile. La situazione migliorerà a partire da metà settimana, anche se Mercurio è ancora sfavorevole e può genere rare tensioni in famiglia e al lavoro. Meglio sabato e domenica, quando avrai una bella luna favorevole.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Leone: ti sentirai piuttosto destabilizzato anche se sei abituato ad avere le redini in mano di tutto. Sarai costretto a rallentare per alcuni ostacoli che ti sembreranno insormontabili. Intanto puoi contare su Venere pronta a regalarti tutto l’amore di cui hai bisogno!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Vergine: in questo periodo sei tormentato dall’amore. Il tuo partner sembra non capire ciò che hai bisogno e i litigi sono all’ordine del giorno ti sfiniscono. Venere è sfavorevole, prendi del tempo per riflettere sul tuo partner. La luna è favorevole per lunedì e martedì. Occhio invece a sabato e domenica, la situazione potrebbe farsi particolarmente tesa.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Bilancia: in questo momento Mercurio è in opposizione non sarà semplice chiudere un progetto e avere conferme sul lavoro. All’inizio dell’estate arriveranno ottimi risultati! Venere è favorevole e ti regala emozioni e rafforza la tua relazione.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Scorpione: gli astri in questo periodo ostacolano i tuoi progetti. Il successo arriverà a partire da giugno. Adesso con Marte e Saturno sfavorevoli, troverai degli ostacoli sul tuo percorso. La luna sarà favorevole per i giorni di lunedì, sabato e domenica.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Sagittario: Saturno Marte e Mercurio sono dalla tua parte. Glia stri ti sorridono e ti rendono forte dal punto di vista professionale. riuscirai ad ottenere traguardi importante verso la metà di maggio. Attenzione a Venere, che rende complicata la tua relazione.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Capricorno: la tua settimana inizia alla grande, lunedì e martedì, potrai contare su di una splendida luna che ti regalerà ancora più fortuna. Sul lavoro ci sarà qualche blocco causato da Mercurio. In amore i sentimenti sono saldi. Sabato e domenica saranno giornate piene di emozioni!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Acquario: l’amore ti sorride, qualcuno si sentirà pronto allo step successivo. Potrai contare sulla congiunzione astrale di Marte e Saturno, che rivoluzioneranno la tua vita e a regalarti nuove opportunità. La luna dice che le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, saranno fortunate!

Oroscopo settimanale Paolo Fox Pesci: l’amore è un aspetto prioritario. Quando l’amore non funziona rischia di risentirne la tua vita. In questo periodo, Venere è sfavorevole e potrebbe causare problemi con il partner. Non perdere di vista gli altri aspetti della tua vita che ti fanno stare bene. Sabato e domenica le giornate più fortunate.