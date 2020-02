Amici 2020: il gossip clamoroso da Francesca Tocca – Gossip – Amici 2020 – Manca pochissimo all’inizio del serale di Amici. Le maglie verdi sono state tutte assegnate e l’intesa tra i ballerini professionisti e gli allievi è sempre più evidente. Ai fan più curiosi non sono sfuggiti alcuni ed importanti dettagli. Uno di questi riguarda le esibizioni tra Francesca Tocca e Valentin Alexandru. La bellezza della ballerina attira sempre l’attenzione del pubblico e non solo.

Anche Rudi Zerbi e Stash non perdono mai l’occasione di sottolineare la sensualità della moglie di Raimondo Todaro. Francesca Tocca è sposata con il ballerino di Ballando con le stelle da ben cinque anni, ma l’ultima foto insieme condivisa sui social, risale ad ottobre del 2019. Una data così lontana che dai fan viene interpretata come una probabile crisi di coppia. Sembrerebbe che la bellissima ballerina sia stata avvistata recentemente in piena notte insieme a un ballerino di Amici 2020.

Il legame tra gli allievi e i professionisti nel corso del programma di Amici molto spesso va oltre il semplice rapporto professionale. A volte possono nascere belle amicizie, altre volte qualcosa di più. Ai telespettatori di certo non è sfuggito il bacio appassionato improvvisato dall’allievo Valentin dato alla ballerina professionista Francesca Tocca, durante una loro esibizione. Questo gesto ha imbarazzato non solo la ballerina ma anche la conduttrice Maria De Filippi.

I due ballerini hanno alimentato il gossip soprattutto quando, in piena notte, sono stati avvistati fuori dall’orario scolastico. Sembrerebbe che la settimana scorsa Francesca e Valentin sono stati avvistati nella Smart della ballerina prima della mezzanotte in via Tiburtina presso il Mc Donald.

La Tocca e Alexandru, avrebbero cenato insieme e la complicità fra i due sembrava esser intima. Il video del passo a due tra Valentin e Francesca è sul profilo Instagram della ballerina. I fan commentano: “Siete fidanzati?”. E’ davvero finita la storia d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca?