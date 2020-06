«Paola Di Benedetto e Federico» insieme: lo scatto a letto piace ai fan

Paola e Fede finalmente si riabbracciano, ma dove va la mano di Rossi? Paola e Fede anche loro hanno dovuto soffrire la distanza dovuta alla quarantena. Ma, come tutti sanno, la coppia è stata separata per ben più tempo. Infatti, Paola entrò a gennaio nella casa del Grande Fratello Vip e ne uscì ad aprile in pieno lockdown. Pertanto, i due sono stati lontani per ben quattro mesi, nonostante alcuni voci dichiarino che Federico avrebbe violato la quarantena per andare a trovare Paola.

Ma oggi la coppia ha potuto finalmente riabbracciarsi. Lo loro gioia è stata condivisa con i fan sul profilo Instagram della vincitrice del Grande Fratello Vip con una foto che ritrae Paola e Federico Insieme. Ma i fan notano un dettaglio imbarazzante.

Il primo incontro post-quarantena di Paola è Federico

Molte coppie amate dalla televisione hanno dovuto resistere alla distanza. Tutti ricordano il caso di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Ma Paola e Fede hanno dovuto pazientare un po’ più a lungo. Solo oggi, 3 giugno, è cessato il divieto di spostarsi tra regioni e l’ex gieffina ha finalmente incontrato il suo fidanzato.

I due, per esprimere la loro gioia, hanno postato una foto su Instagram che ha fatto impazzire i fan. Federico abbraccia Paola da dietro e la tocca sul s**o provocando il sollevamento della maglietta corta della fidanzata e lasciando intravedere l’intimo.

Paola e Fede insieme

La foto piccante di Fede e Paola ha ottenuto il consenso di tutti fan. I quali, nonostante abbiano notato il dettaglio sexy della vincitrice del Grande Fratello Vip, si sono dimostrati felici ed affettuosi nei confronti della coppia che era stata costretta a vivere la loro relazione a distanza.

Adesso che sono insieme, quali saranno i loro progetti futuri?